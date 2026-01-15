TMW Radio Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."

L'ex calciatore Domenico Marocchino è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, Thuram sta deludendo ora?

"E' un giocatore che sposta tanti kg, con un quadricipite imponente e che tende a cercarsi delle pause ovviamente in una partita. Ci sono giocatori che non fanno fatica a correre, vedi Barella, nonostante la loro fisicità minuta, invece altri purtroppo faticano di più. Non a caso i più grandi trequartisti di tutti i tempi erano giocatori piccoli...".

Napoli, continuare a guardare l'Inter o le sue inseguitrici?

"Non deve pensare nè a chi è davanti nè a chi è indietro. Deve dare tutto per la singola partita, poi spegnere la luce e riaccenderla la partita successiva. I tre punti sono come la suocera, non sai mai se ti va bene o male. Conte è tra i 5 allenatori più bravi in Europa, è quello che riesce a ottenere di più dal materiale che ha. L'Inter però è un po' più forte del Napoli comunque".

Roma e Juve, pensiero stupendo: possono credere allo Scudetto?

"Entrambe, ed è logico. La Juve ha centrato il miglior acquisto che poteva auspicare, Miretti e McKennie. Se loro reggono il respiro, sono l'ossigeno per tutti gli altri".