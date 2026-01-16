Toro, senti De Biasi: "Con questa squadra tutto è possibile. Ma serve il giusto equilibrio"

Troppi alti e bassi per il Torino. La squadra di Marco Baroni è reduce dal successo, il secondo in stagione, sul campo della Roma ma questa volta in Coppa Italia. E sulla squadra granata Gianni De Biasi ha così commentato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa: "E’ un gruppo strano quello granata e paga il fatto di non aver ancora trovato il giusto equilibrio: anche nel corso della stessa partita ha amnesie. E quando vince rischia lo stesso sempre troppo". Rimanendo sul gruppo, il Toro non ha quindi un brutto organico ma deve solo crescere su alcuni punti: "Baroni le cose le sta proponendo - commenta - ma ha bisogno ancora di tempo".

In sella al club granata, o meglio dietro la scrivania, è tornato il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Un dirigente che ha esperienza, prosegue De Biasi, e che conosce il patron quindi sa cosa si può ottenere. "In passato ha fatto tanti colpi e - dichiara - realizzato ottime plusvalenze. Dipenderà da molteplici fattori il numero delle operazioni".

Venendo poi agli obiettivi che perseguire la formazione granata, l'ex tecnico si sofferma su un aspetto in particolare. L’importante, sostiene, è non staccarsi troppo dalle zone buone della classifica perché "con questa squadra tutto è possibile".