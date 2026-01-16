L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento

Francesco Pio Esposito è pronto a diventare protagonista con l’Inter e con la Nazionale, coltivando sogni importanti: lo scudetto in nerazzurro e una convocazione al Mondiale. Obiettivi tutt’altro che irrealizzabili. Dopo l’exploit dell’ultimo anno, il 2026 si preannuncia come quello della definitiva consacrazione per il talento di Castellammare di Stabia, sul quale in molti sono pronti a puntare senza esitazioni.

Non sorprende, quindi, l’attenzione crescente proveniente dall’Inghilterra, con diversi club di Premier League che hanno iniziato a seguirlo in vista della prossima sessione estiva. Un interesse destinato però a restare tale: l’Inter, con Marotta e Ausilio, considera Esposito un patrimonio da difendere. I primi contatti per il rinnovo sono già avviati e in primavera entreranno nel vivo, con l’obiettivo di prolungare il contratto fino al 2031 insieme all’agente Mario Giuffredi.

Il nuovo accordo prevederà anche un importante adeguamento economico: dagli attuali 1,1 milioni più bonus si passerà a cifre vicine ai 2,5 milioni annui, con possibilità di ulteriori aumenti legati al rendimento. I suoi gol, pochi ma pesanti, lo dimostrano. A soli vent’anni ha già mostrato personalità, reggendo le pressioni di una piazza esigente come quella interista e lasciando il segno anche in Nazionale, dove Gattuso crede fortemente in lui.