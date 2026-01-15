Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:58Calcio femminile
Tommaso Maschio

DAZN, la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo, trasmetterà in tutto il mondo (a eccezione di Brasile, Cina, Marocco, Regno Unito, Repubblica d’Irlanda; mentre negli Stati Uniti saranno trasmesse solo le semifinali) le sfide decisive della FIFA Women’s Champions Cup 2026™.

Il torneo sarà visibile anche gratuitamente su DAZN, a conferma dell’impegno della piattaforma nel rendere il calcio sempre più accessibile ai tifosi di ogni parte del mondo, favorendo il coinvolgimento del pubblico e l’ispirazione delle nuove generazioni di tifosi e calciatrici.

La prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup™ assegnerà il trofeo il prossimo 1° febbraio all’Emirates Stadium di Londra, casa dell’Arsenal, dopo aver riunito le migliori squadre femminili di ciascuna confederazione in una nuova competizione di respiro internazionale.
Il calendario proporrà alcune delle realtà più affermate del calcio femminile mondiale, tra campionesse d’Europa in carica e nuovi poli emergenti provenienti da diversi continenti.

Le due semifinali si disputeranno mercoledì 28 gennaio al Gtech Community Stadium di Brentford. In programma due incontri di alto livello: le campionesse Concacaf del Gotham FC (Stati Uniti) affronteranno le campionesse CONMEBOL del Corinthians (Brasile) alle 13:30 (orario italiano), seguite dalla sfida tra l’Arsenal (Inghilterra), detentore della UEFA Women’s Champions League, e l’ASFAR (Marocco), campione in carica della CAF Women’s Champions League 2025, alle 19:00 (orario italiano).

Domenica 1° febbraio l’attenzione si sposterà all’Emirates Stadium, dove verranno incoronate le prime campionesse intercontinentali per club del calcio femminile. Lo stadio ospiterà sia la finale per il terzo posto, in programma alle 15:45 (orario italiano), sia la finalissima alle 19:00 (orario italiano), che chiuderà la prima edizione della FIFA Women’s Champions Cup.

L’annuncio rientra nella partnership di lungo periodo tra DAZN e FIFA, che comprende anche il rilancio di FIFA+ previsto per quest’anno; una piattaforma unica che integra contenuti live e on demand di calcio di alto livello, highlights e accessi esclusivi dietro le quinte di oltre 100 nazionali e campionati per club, maschili e femminili, nonché un servizio di news multicanale disponibile in più lingue.

“Con giocatrici di livello mondiale, club iconici e un palcoscenico davvero globale, la FIFA Women’s Champions Cup segna un momento decisivo per il calcio femminile per club. Siamo lieti di collaborare con emittenti di alto livello, che svolgeranno un ruolo fondamentale nel valorizzare le fasi finali di questo nuovo torneo: un progetto visionario, ambizioso, di grande impatto e profondamente legato ai tifosi e alle comunità di tutto il mondo”, afferma Jill Ellis, Chief Football Officer della FIFA.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, dichiara: “DAZN e FIFA condividono la visione di rendere il calcio accessibile e inclusivo per i tifosi di tutto il mondo. La FIFA Women’s Champions Cup rappresenta un evento storico per il calcio globale e, offrendo la visione gratuita al torneo, DAZN contribuisce ad abbattere le barriere, garantendo che il meglio del calcio femminile raggiunga un pubblico più ampio possibile. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella nostra missione di far crescere il movimento e valorizzare le sue straordinarie protagoniste”.

