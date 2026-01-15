Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 21:22Calcio femminile
Redazione TMW
fonte ANSA
La prima edizione del torneo per club visibile anche gratuitamente

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Dazn si è aggiudicata i diritti di trasmissione della Fifa Women's Champions Cup 2026, prima edizione del torneo per club di calcio femminile che prevede le semifinali il 28 gennaio e la finale l'1 febbraio all'Emirates Stadium di Londra. La piattaforma, informa una nota, trasmetterà in tutto il mondo (eccetto Brasile, Cina, Marocco, Gb, Irlanda; mentre negli Usa saranno trasmesse solo le semifinali) le sfide decisive e "il torneo sarà visibile anche gratuitamente, a conferma dell'impegno di Dazn nel rendere il calcio sempre più accessibile ai tifosi".

Le due semifinali si disputeranno mercoledì 28 al Gtech Community Stadium di Brentford: alle 13.30 le campionesse Concacaf del Gotham Fc (Usa) affronteranno le campionesse Conmebol del Corinthians (Brasile), poi alle 19 l'Arsenal detentore della Women's Champions League se la vedrà con l'Asfar (Marocco), campione in carica della Women's Champions League 2025 della Caf. Domenica 1 febbraio all'Emirates Stadium verranno incoronate le prime campionesse intercontinentali per club del calcio femminile. Lo stadio ospiterà sia la finale per il terzo posto, in programma alle 15:45 (ora italiana), sia la finalissima delle 19.

L'annuncio rientra nella partnership di lungo periodo tra Dazn e Fifa, che comprende anche il rilancio di FIFA+ previsto per quest'anno; una piattaforma unica che integra contenuti live e on demand di calcio di alto livello, highlights e accessi esclusivi dietro le quinte di oltre 100 nazionali e campionati per club, maschili e femminili, nonché un servizio di news multicanale disponibile in più lingue. "Dazn e Fifa condividono la visione di rendere il calcio accessibile e inclusivo per i tifosi di tutto il mondo - ha detto Shay Segev, Ceo di Dazn Group -. La Fifa Women's Champions Cup rappresenta un evento storico per il calcio globale e, offrendo la visione gratuita al torneo, Dazn contribuisce ad abbattere le barriere, garantendo che il meglio del calcio femminile raggiunga un pubblico più ampio possibile. Si tratta di un ulteriore passo avanti nella nostra missione di far crescere il movimento e valorizzare le sue straordinarie protagoniste". (ANSA).

