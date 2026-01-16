Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri

Il dibattito, se così si può davvero chiamare, tra "giochisti" e "risultatisti" è di quelli senza una via d'uscita. O meglio, senza un verità assoluta. In qualunque modo la si pensi, da sempre (e per sempre) ci saranno motivi che portano l'acqua ad un mulino rispetto ad un altro. E allora, tanto vale parlare del campo. Dei numeri. Che poi non sono interpretabili.

Si può puntare il dito sulla fortuna, c'è chi evidentemente ne abusa, ma i dati dopo venti partite sono troppo ingombranti. Non c'è spazio per analisi riduttive. O quantomeno, giudizi che si basano sulla sola fortuna, appunto. Per carità, serve anche quella, ma dopo Como per il Milan - e per Massimiliano Allegri - c'è anche altro.

Al Sinigaglia è stata soprattutto la serata di Maignan, decisivo tra pali, e di Rabiot, decisivo con i gol. Ma oltre agli uomini copertina, c'è ad esempio Leao: dalla sua prima partecipazione al gol in questa Serie A (doppietta alla settima giornata contro la Fiorentina a metà ottobre), solamente Lautaro Martinez (sette gol e tre assist) ha preso parte a più reti rispetto al portoghese nel torneo: nove, sette centri e due assist nel periodo. E così via via gli altri, chi più chi meno, con margini di crescita (Nkunku? Fullkrug?) ancora da decifrare. Che è poi il dato più incoraggiante se si pensa a lungo termine.

Detto di Maignan e di Rabiot (in generale, il centrocampista francese non segnava più di una rete in Serie A dalla doppietta in Juventus-Sampdoria del 12 marzo 2023), arriviamo quindi ad Allegri. Il Milan (con 12 vittorie e 7 pareggi) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2005, quando in panchina c'era un certo Ancelotti. I 3 punti di Como si sommano quindi ai 40 precedentemente conquistati. La classifica dopo 20 giornate dice secondo posto, a -3 dall'Inter, a +3 dal Napoli. Le altre big per ora sono dietro. Il Milan non è favorito per lo scudetto? Probabilmente sì, ma i conti per ora tornano.