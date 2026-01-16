De Rossi chiede, il Genoa esegue: 600mila euro per rizollare i campi del Signorini

Daniele De Rossi non ha alcuna intenzione di trascurare niente. Secondo quanto riportato dall'edizione locale de La Repubblica, il tecnico ha chiesto di rizollare interamente i due campi del centro sportivo Signorini, utilizzati per gli allenamenti settimanali dai rossoblù. Lo Chief Football Diego Lopez ha avallato la richiesta e di conseguenza il club investirà 600mila euro per far sì che questo avvenga in tempi brevi.

A fine mese quindi il Grifone dovrà allenarsi in trasferta per permettere ai giardinieri di mettere in posa 13.800 metri quadrati di terreno, realizzato con una nuova tecnologia per aumentare le performance. Il tutto avverrà tra la partita del 25 gennaio contro il Bologna e quella contro la Lazio in programma il 30. La soluzione decisa dalla società è quella di trasferirsi nella Capitale dopo il match di Marassi, permettendo così i lavori.

Le sedute verranno svolte in un centro sportivo della Capitale, poi, dopo la trasferta dell'Olimpico, uno dei due campi sarà a disposizione. Nel frattempo arrivano buone notizie dal campo, con Onana e Cornet che saranno a disposizione per la sfida al Parma. Il primo è rientrato dalla Coppa d'Africa, il secondo invece si è allenato con il resto del gruppo e ha dunque recuperato.