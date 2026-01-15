Esclusiva TMW Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"

Presente a Pitti, Ciccio Graziani ha parlato a Tuttomercatoweb.com toccando vari temi: "Il Torino l'altra sera mi ha fatto divertire, quella vittoria se l'è guadagnata e ora può acquisire autostima.

Che pensa del giovane Arena?

"Ricalca quel che ha fatto Camarda. Ora in questi casi serve sapersi gestire e avere una famiglia sana alle spalle. Gli si spalancano le porte della notorietà, tante persone si butteranno addosso a lui per vedere quanto potranno guadagnare…"

Niente Raspadori per la Roma…

"E la Roma ha perso una grande occasione perché avrebbe fatto comodo al gioco di Gasp. Vediamo ora Robinio Vaz. In Champions i giallorossi possono arrivarci ma devono rinforzarsi e migliorarsi davanti. Spero di sbagliarmi ma nel girone di ritorno potrebbe fare meno perché per ora si parla di miracolo per la Roma"

La Fiorentina si sta riprendendo...

"Sono sempre stato fiducioso sulla salvezza, quest'anno è più forte di quella dell'anno passato e la qualità verrà fuori. Se si riprende Kean la squadra si salva alla grande. Mancano i suoi gol ma come impegno non puoi dirgli niente".

Con Spalletti la Juve è rinata...

"Ha inciso tanto, sta facendo bene e ha recuperato giocatori importanti. Il capolavoro vero è se recupera Koopmeniners in mezzo al campo. Non credo possa essere da scudetto anche se i pronostici non li azzecco. Credo se la giochi con la Roma per il quarto posto e i bianconeri sono più strutturati"

