Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

INTER

Sfumato quello di Joao Cancelo, finito al Barcellona, anche il ritorno romantico di Ivan Perisic all’Inter rischia di rimanere solo un’idea, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Dall’Olanda, infatti, filtra una certa contrarietà del PSV Eindhoven a cederlo. Secondo Eindhovens Dagblad, in verità, la società non avrebbe del tutto chiuso la porta a un addio, ma prenderebbe in considerazione questa eventualità solo in caso di una offerta economicamente convincente dell’Inter. Quale? Non c’è una cifra, ma l’ipotesi di un trasferimento a zero sembra da scartare.

Davide Frattesi non ha un futuro garantito nell'Inter e il centrocampista nerazzurro è infatti al centro di molte voci di mercato in questa sessione di gennaio. Una delle piste plausibili per il classe '99 porta alla Premier League e in particolare al Nottingham Forest, che sta insistendo. E che avrebbe in rosa un calciatore sul quale l'Inter ha messo gli occhi già da tempo, da prima che si trasferisse in Inghilterra. Si tratta di Dan Ndoye, protagonista assoluto del Bologna dello scorso anno. I nerazzurri hanno chiesto alla società inglese di inserire nell'operazione l'esterno svizzero. Un primo contatto è andato a vuoto, ma il fronte rimane aperto.

Secondo quanto riferisce il portale locale Germanijak.hr, l'Inter ha rotto gli indugi e presentato la prima proposta ufficiale alla Dinamo Zagabria per Jakirovic. Come si apprende, quella dei nerazzurri è un'offerta a titolo definitivo da 3,5 milioni di euro circa che possono arrivare fino a 5-6 tramite l'inserimento di bonus. La condizione richiesta dai capitolini della Croazia è un pagamento in un'unica tranche, con Stoccarda e Red Bull Salisburgo che fanno concorrenza.

MILAN

Addio al Milan Futuro, del quale è il capitano, e in generale ai colori rossoneri, per il difensore Matteo Dutu (20 anni). Il centrale di retroguardia classe 2005, nato a Roma ma con la seconda nazionalità della Romania, va a giocare nel paese est-europeo, che conoscerà per la prima volta da calciatore professionista.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, è tutto definito per la cessione a titolo definitivo di Dutu alla Dinamo Bucarest, con cui si legherà con un contratto di 4 anni.

NAPOLI

Lorenzo Lucca piace molto in Turchia, in particolare al Besiktas, che farebbe carte false per averlo in rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Istanbul stanno aspettando di riuscire a cedere Tammy Abraham per poi affondare sull'attaccante che il Napoli ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese la scorsa estate, ma che non sta convincendo Antonio Conte. Il club azzurro starebbe valutando anche un possibile scambio con l’Al-Hilal, interessato al centravanti italiano, e in cambio potrebbe salutare Marcos Leonardo. Classe 2003, in passato vicino alla Roma, l’attaccante brasiliano ha segnato 12 gol in 20 presenze stagionali, ma è considerato - dopo Cancelo - il prossimo partente da Riyadh.

JUVENTUS

La Juventus è su Youssef En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco. Sul classe 1997, attaccante marocchino che può lasciare i turchi nei prossimi giorni, radiomercato ha accostato concretamente il Napoli (ma deve prima uscire Lorenzo Lucca), l'Everton, il Nottingham Forest e più club sauditi come l'Al-Ahli e l'Al-Ittihad. La Juventus, però, c'è. Perché Loic Openda è nelle idee spallettiane un vice Kenan Yildiz. Perché la storia con Dusan Vlahovic è finita. Perché davanti serve un giocatore con caratteristiche certamente diverse da quelle di Jonathan David ma che possa anche esserne un'alternativa e un compagno di reparto.

La Juventus continua ad avere grande fiducia in Weston McKennie, ma il suo futuro è comunque incerto. Secondo quanto riportato da GiveMeSport, il calciatore statunitense ha già ricevuto due approcci da due club di Premier League, ma è interessato pure l'Atletico Madrid. Vigili pure altre squadre italiane, che sarebbero desiderose di acquistare a gennaio il duttile centrocampista ex Leeds. Il suo contratto scadrà a giugno e questo fa sì che sia molto appetibile sul mercato. I bianconeri lo valutano circa 11,5 milioni di euro, con il Besiktas che pare essersi ormai defilato. La Turchia non scalda il classe '98, che preferirebbe una soluzione differente e di conseguenza spinge per un altro scenario.

Alfonso Montero continuerà a vestire la maglia della Juventus. Il giovane difensore centrale, figlio dell'ex bianconero Paolo, ha prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2027.

Il rinnovo con la Fiorentina non si è ancora sbloccato e potrebbe anche non succedere, perché sul giovane esterno Niccolò Fortini (19 anni) si stanno iniziando a sommare diverse voci di mercato. Già dall'estate sul conto del laterale classe 2006 dei toscani c'è la Roma attenta, ma adesso si sarebbe aggiunta alla lista delle pretendenti anche la Juventus, alla ricerca di un nuovo esterno di fascia da inserire in rosa al posto del deludente Joao Mario, che è invece in uscita. La Gazzetta dello Sport, spiegando come il dialogo sia stato già avviato e sia facilitato in un certo senso dall'arrivo dell'ex dirigente bianconero Paratici alla Fiorentina. Il classe 2006 della Fiorentina piace molto alla Continassa e, anche in virtù della mancata firma sul nuovo contratto con i toscani (quello attuale scade tra un anno e mezzo, il 30 giugno del 2027) la rosea scrive che di fronte a una proposta da 15 milioni di euro potrebbe arrivare il via libera dei viola alla cessione.

ROMA

La Roma solo recentemente è tornata in contatto con l'entourage di Zeki Celik per discutere del prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno, ma al momento la trattativa è in stand-by col giocatore orientato, a questo punto, ad aspettare la Primavera prima di prendere una decisione. Ulteriori evoluzione sono attese nelle prossime settimane, probabilmente anche un rilancio da parte della società capitolina: c'è ancora un po' di tempo, ma al momento l'ipotesi che Celik vada via a fine stagione a parametro zero è concreta.

ATALANTA

Giacomo Raspadori è un nuovo giocatore dell'Atalanta. L'attaccante è stato annunciato in questi minuti dalla Dea tramite comunicato ufficiale. La società bergamasca, ricordiamo, ha acquistato il cartellino di Raspadori per 25 milioni di euro, col giocatore che ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo da circa 4 milioni di euro a stagione.

BOLOGNA

Rinforzo in difesa per il Bologna, che nelle ultime ore ha chiuso e anche accolto in Italia il difensore norvegese Eivind Helland. Il centrale classe 2005, secondo quanto raccolto da TMW, è atterrato a Milano giovedì mattina e ha svolto all’Isokinetic di Casteldebole le visite mediche di rito prima della firma del contratto.

Il Bologna ha deciso di non cedere Giovanni Fabbian in questa finestra di mercato, a meno di offerte irrinunciabili. In questa sessione di mercato è stato inseguito dalla Lazio e dalla Fiorentina, ma la sensazione è che difficilmente si muoverà dal capoluogo emiliano almeno fino a giugno a meno che qualcuno non si presenti con una proposta più che concreta.

LAZIO

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, la Lazio starebbe pensando a Rodrigo Mendoza dell’Elche: mezzala spagnola di 20 anni, di "proprietà" della scuderia di Pedraza, il terzino del Villarreal prenotato per giugno. Non ci sono solo gli occhi della Lazio sul giocatore, in scadenza nel 2028: in Spagna la risonanza del nome è ben definita.

FIORENTINA

La prossima cessione della Fiorentina potrebbe essere quella di Christian Kouame, attaccante ivoriano che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione con la maglia viola. E le squadre interessate a lui non mancano. Nelle scorse ore si è parlato proprio della Sampdoria, oltre alle spagnole Valencia, Osasuna e Girona. Ma dalle ultime raccolte da TMW, anche dalla Serie A stanno arrivando richieste di informazioni: nello specifico quelle di Pisa e Genoa.

Kristian Thorstvedt è il nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Sassuolo però non sembra voler aprire alla cessione del classe '99 e per questo il club viola ha provato a intavolare nuovi contatti nelle ultime ore. I neroverdi non vogliono privarsi di lui a metà stagione, visto che è un giocatore chiave per il progetto di Fabio Grosso. L'offerta formulata è di prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro e lui non vuole rinnovare.

Ancora qualche ora e Jack Harrison (29 anni) sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Come raccontato anche nelle scorse ore, era tutto intavolato per la fumata bianca, che è finalmente arrivata. Domani l'esterno inglese classe '96 è atteso al Viola Park per le visite mediche di rito e per apporre la sua firma sul contratto con i toscani. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, l'affare tra club si è concluso sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, in prestito fino a fine stagione, con l'inserimento di un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo dei viola, fissata a 6 milioni di euro.

SASSUOLO

Un nuovo difensore per la Serie A dalla Romania? Si tratta di Mario Tudose, centrale classe 2005 dell'ACSC FC Arges. 21 presenze tutte da titolare in campionato, in Romania è uno degli uomini mercato più seguiti: sul ragazzo di Pitesti, contratto in scadenza nell'estate del 2029, ci sono infatti FCSB (che sfiderà nel prossimo turno), la Dinamo Bucarest e l'Universitatea Craiova. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il ventenne rumeno sarebbe seguito e visionato dal Sassuolo, dal Lecce e non soltanto, tra questa sessione di mercato e quella estiva. Sviluppi attesi a breve, anche perché le altre big rumene sono pronte a chiudere se una società italiana non dovesse prenderlo.

Non c'è solo l'Hellas Verona su Pedro Felipe. Il difensore centrale della Juventus è finito nel mirino del club veneto, ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche del Sassuolo, che sta provando a soffiarlo alla concorrenza. Ci saranno degli sviluppi nelle prossime settimane, con il brasiliano che può lasciare Torino.

TORINO

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, un obiettivo internazionale sul quale il Torino sembra aver puntato forte è David Ricardo, centrale brasiliano 23enne di piede mancino che gioca in patria con il Botafogo. Il club di Rio de Janeiro ha respinto i primi approcci granata, dicendo no a una proposta a base prestito con riscatto inserito da 6 milioni di euro totali, chiedendo un trasferimento a titolo definitivo e almeno un paio di milioni in più. Nelle ultime ore è emersa una nuova concorrente per il Torino su David Ricardo ed è la Dinamo Mosca. La compagine russa è più vicina alle condizioni economiche richieste dal Botafogo, ma per il calciatore la priorità si chiama approdo in Serie A e nello specifico il Torino, essendo la realtà che di più si è interessata di recente. Tra l'altro l'entourage del difensore ha già raggiunto un'intesa con la società di Serie A per un contratto fino al 2030.

Il futuro di Martin Satriano potrebbe presto intrecciarsi nuovamente con la Serie A. L’attaccante uruguaiano, attualmente in prestito al Lione dal Lens, non ha convinto pienamente in Francia e potrebbe diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato invernale, scrive FootMercato. Dal punto di vista contrattuale, il Lione è legato a Satriano da un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro, che la dirigenza potrebbe esercitare già a gennaio per poi rivendere immediatamente il calciatore, evitando di attendere la fine della stagione. Ed è qui che entra in scena la Serie A. In Italia, il profilo dell’ex Inter continua a essere molto apprezzato. Il Torino segue con attenzione l’evolversi della situazione, anche se un eventuale affondo dipenderebbe dalla partenza di Duvan Zapata. Interesse concreto anche da parte del Parma, alla ricerca di soluzioni offensive per risalire la classifica, e dell’Hellas Verona, che valuta Satriano come possibile rinforzo chiave nella lotta salvezza. Altri club, come Genoa e Cagliari, hanno invece raffreddato la pista, concentrandosi su obiettivi differenti. Sul giocatore ci sarebbe anche i forte interesse del Getafe.

Secondo Sky Sport è in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà al Torino Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 del Benfica. L'operazione è in via di definizione, con i granata che hanno già trovato gli accordi. Manca soltanto l'ultimo ok del Real Madrid, club che dopo aver venduto il giocatore ai portoghesi si era comunque mantenuto la consueta clausola di recompra. Il giocatore potrebbe arrivare entro il fine settimana in Italia.

UDINESE

Dopo l’ingaggio del colombiano Juan David Arizala, l’Udinese continua l'opera di rafforzamento sul mercato e ora punta a un rinforzo sulla fascia sinistra. Questa zona di campo è stata identificata come una delle aree dove i bianconeri hanno maggiore necessità di alzare il livello delle prestazioni. L’ultimo nome finito sul taccuino degli scout agli ordini di Gino Pozzo, come riporta La Gazzetta dello Sport, è quello di Moussa N’Diaye, difensore senegalese classe 2002 attualmente in forza all’Anderlecht.

Nuova avventura per Iker Bravo, attaccante di proprietà dell'Udinese che si trasferirà lontano dall'Italia fino al termine della stagione. Con un comunicato ufficiale il club friulano ha infatti reso noto di aver ceduto in prestito fino al 30 giugno 2026 il calciatore al Las Palmas, nella Serie B spagnola.

L'Udinese si muove sul mercato di gennaio, anche sul fronte delle uscite. Ci sono stati contatti il Vasco da Gama per la cessione a titolo definitivo di Brenner. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW c'è da limare la distanza per la cifra, visto che il club friulano lo valuta 6 milioni di euro e il club brasiliano era partito da una richiesta di prestito con opzione.

Anche Rui Modesto può partire: oltre che dal Copenaghen, il suo nome è apprezzato in Polonia - in estate c'è stato un tentativo del Rakow, su tutti - oltre che nella Serie B italiana. Da capire quanto il giocatore sia propenso a scendere di categoria.

Damian Pizarro è rientrato dal Le Havre ed ora cerca una nuova sistemazione in prestito, per avere spazio. Un percorso simile lo farà Goncalo Esteves, chiuso all'Alverca: anche lui potrebbe presto rientrare e poi ripartire da un nuovo prestito. Da capire infine cosa potranno fare Vakoun Bayo e Razvan Sava in caso di offerte. Il primo è valutato circa 6 milioni di euro dal club e potrebbe continuare a giocarsi le sue carte con Runjaic dopo il primo periodo di ambientamento in Italia.

Nome nuovo per la difesa dell'Udinese. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il club friulano sta valutando di ingaggiare Ibe Hautekiet, difensore di proprietà dello Standard Liegi, che però è seguito anche in Bundesliga. Il classe 2002 potrebbe così compiere un passo importante per la sua carriera, approdando in Serie A dalla Jupiler League e iniziando così una nuova avventura in un campionato sicuramente più competitivo.

CREMONESE

Mattia Valoti lascia la Cremonese e si trasferisce a titolo definitivo allo Spezia. Ad annunciarlo è stato lo stesso club grigiorosso con un comunicato ufficiale emesso pochi minuti fa sul proprio sito. Il giocatore era rimasto fuori dal progetto della Cremonese già dall'inizio di questa stagione, dopo che durante l'estate scorsa non era riuscito a trovare un accordo per essere ceduto altrove. Adesso la nuova avventura.

PARMA

Novità sul fronte mercato per il Parma di Carlos Cuesta. I gialloblu si guardano intorno in cerca di rinforzi per l'attacco e uno di questi potrebbe arrivare dal Portogallo. In particolare dal Benfica di José Mourinho, dove milita l'ala sinistra norvegese Andreas Schjelderup, che in questa annata sta avendo poco spazio. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti il Parma continua a spingere per arrivare al giocatore, accostato, fra le altre, anche a Roma e Juventus.

CAGLIARI

Il Cagliari si avvicina ad aggiungere un nuovo rinforzo per il proprio centrocampo. Come vi abbiamo raccontato ieri, infatti, la società isolana stava lavorando da qualche giorno al possibile ritorno di Ibrahim Sulemana (22 anni), centrocampista classe 2003 in uscita dal Bologna nel quale ha trovato poco spazio in questi primi mesi di stagione.

LECCE

In casa Lecce sono diversi i calciatori in attesa di sistemazione vista anche la nuova leva di arrivi: Pierret, Guilbert, Helgason, Kouassi e forse pure Morente sono in attesa di offerte mentre il Nantes continua ad insistere per avere Mohamed Kaba, la cui cessione non era stata messa in preventivo tuttavia. Lo fa sapere il Quotidiano di Puglia.

HELLAS VERONA

Cristiano Biraghi è una possibilità per il mercato del Verona. L'Hellas è alla ricerca di rinforzi per provare una rimonta, l'ennesima nelle ultime stagioni, in zona salvezza. Potrebbe essere un'idea con un prestito con diritto di riscatto, visto che il calciatore è ancora sotto contratto per un altro anno, fino al 30 giugno del 2027, con il Torino. In questo momento non è un'opzione percorribile per il club di Cairo, al netto della presenza nell'ultima sfida di campionato, non particolarmente felice.

PISA

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, è da considerarsi definitivamente saltata la possibile trattativa tra il Pisa e lo stesso Joao Pedro, che ci ha ripensato sul più bello dopo che i vari accordi tra le parti coinvolte sembravano ormai essere già stati tutti presi. Un colpo di scena che ha lasciato di stucco la dirigenza del Pisa, ormai convinta di essere arrivata al traguardo.

A un passo dalla chiusura anche l'arrivo dall'Independiente di Felipe Loyola. Centrocampista cileno classe 2000 che gioca in Argentina, nell'Independiente, si tratta di un mediano molto versatile che può giocare anche in difesa. Il Pisa l'ha ingaggiato in prestito oneroso per 1.2 milioni di euro più obbligo di riscatto legato alle presenze per 5.5 milioni di euro. In totale sono 6.7 milioni di euro per l'acquisto del 70% del suo cartellino col restante 30% che potrà essere acquistato in seguito per 4.5 milioni. Per il centrocampista 25enne dotato di passaporto spagnolo pronto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva.

Stando alle ultime raccolte da TMW, i dirigenti del Pisa hanno messo gli occhi su Vicente Taborda, trequartista argentino classe 2001 di proprietà del Panathinaikos che può agire anche da attaccante esterno e seconda punta. Il giocatore, prodotto del settore giovanile del Boca Juniors ed in possesso del passaporto italiano, in questa sessione di mercato invernale può lasciare la Grecia con la formula del prestito, condizioni che hanno attirato l'attenzione di diversi club.

GLI EX ATALANTINI MURIEL E RIGONI TORNANO A CASA: IL COLOMBIANO ALLO JUNIOR BARRANQUILLA, L'ARGENTINO AL BELGRANO. PAQUETA SPINGE PER TORNARE IN BRASILE. ATLETICO MADRID, GIULIANO SIMEONE RINNOVA FINO AL 2030.

"Il sogno diventa realtà e torna a casa il più grande". Così lo Junior Barranquilla annuncia l'arrivo di Luis Muriel. L'attaccante, 35 anni, chiude così un cerchio che l'ha visto muovere i primi passi da calciatore proprio in maglia biancorossa, dove ha fatto la trafila delle giovanili ma senza mai esordire in prima squadra. Muriel infatti si era trasferito a 17 anni al Deportivo Cali che gli ha dato modo di avere il primo approccio con i professionisti e da lì l'Udinese, che l'ha prima parcheggiato al Granada e al Lecce e lo ha riportato poi alla base. In bianconero ha raccolto 65 presenze segnando 19 reti. Altre esperienze in Serie A con le maglie di Sampdoria, Fiorentina e Atalanta ed è proprio in nerazzurro, sotto la gestione Gasperini, che ha vissuto gli anni migliori. In particolare nella stagione 2020/21 dove ha segnato 22 reti in campionato e si è distinto come miglior giocatore per media voto. Gli ultimi due anni sono stati spesi in MLS, nell'Orlando City.

Emiliano Rigoni è ufficialmente un nuovo giocatore del Belgrano. A dieci anni dal suo addio, l’esterno offensivo di Colonia Caroya torna nel club che lo ha cresciuto per rinforzare la rosa guidata da Ricardo Zielinski, aprendo così un nuovo capitolo di una storia iniziata molto presto. Rigoni arriva a Córdoba da svincolato e ha firmato un contratto che lo legherà al club celeste fino a dicembre 2027. Un’operazione importante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche simbolico, che riporta a casa uno dei talenti formatisi nel vivaio di Alberdi. La sua avventura con il Belgrano era cominciata nel 2005, quando aveva appena 11 anni. Cresciuto nelle giovanili, Rigoni ha percorso tutte le tappe fino al debutto in prima squadra, avvenuto il 4 agosto 2013 contro il Lanús: entrò al 68’ al posto di Lucas Zelarayán, allora agli inizi di una carriera che avrebbe poi preso il volo. Nella sua prima esperienza con la maglia del Pirata, Rigoni ha collezionato 76 presenze, realizzando 8 gol e fornendo 6 assist, prima del trasferimento all’Independiente nel gennaio 2016. Da lì è iniziato un percorso internazionale di alto livello, che lo ha portato a vestire anche la maglia della Nazionale argentina e a giocare in campionati di primo piano. Zenit in Russia, Atalanta e Sampdoria in Italia, Elche in Spagna, Austin FC negli Stati Uniti, León in Messico e San Paolo in Brasile: tappe diverse, esperienze ricche e trofei importanti, tra cui tre campionati russi, una Coppa, una Supercoppa e una Copa Sudamericana.

Lucas Paqueta spinge per lasciare il West Ham in questa finestra di mercato. L'ex Milan ritiene conclusa la sua esperienza londinese e secondo quanto filtra dall'Inghilterra si teme addirittura uno sciopero del giocatore per forzare la mano. La volontà è chiara, tornare in Brasile e più precisamente al Flamengo. 28 anni, Paqueta è stato escluso dall'ultima partita che ha visto il West Ham sfidare il QPR in FA Cup. Ed è sempre più difficile vederlo in campo questo weekend, nel derby londinese contro il Tottenham. Acquistato nell'estate del 2022 per 43 milioni, il West Ham si è visto pervenire un'offerta da 35 milioni dal Flamengo. Rispedita al mittente e indispettendo il giocatore, che avrebbe già anunnciato al presidente David Sullivan di non avere alcuna intenzione di rimanere a Londra. Ricordiamo che la finestra di mercato brasiliana, a differenza di quella europea, resta aperta fino a marzo.

Visite mediche attese oggi per João Victor de Souza Menezes, noto semplicemente comeSouza, a Londra. Il terzino sinistro brasiliano, 19 anni, si trasferisce dal Santos al Tottenham per 15 milioni di euro. Nell'ultima stagione il talento ha raccolto 24 presenze nel Brasileirao. Un giocatore che farà pertanto concorrenza a Destiny Udogie. Souza è dunque il secondo colpo degli Spurs della finestra di trasferimento di gennaio dopo quello di Conor Gallagher, arrivato per 34 milioni di sterline dall'Atletico Madrid.

Un nuovo prestito il trequartista del Brighton Facundo Buonanotte. Il 2004 argentino, dopo la scorsa stagione trascorsa al Leicester e questa prima parte passata - in maniera piuttosto dimenticabile - al Chelsea, è passato ufficialmente al Leeds United in prestito secco per i prossimi 6 mesi. L'arrivo potrebbe liberare Jack Harrison, esterno inglese nel mirino della Fiorentina.

Giuliano Simeone 'se queda'. In questi minuti è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto con l'Atletico Madrid del figlio del Cholo Diego e fratello più piccolo di Giovanni. "Giuli", come ormai è stato affettuosamente ribattezzato dai compagni, ha firmato con i Colchoneros fino al giugno del 2030. Nel contratto è stata inserita anche una clausola da 500 milioni di euro.

Il Siviglia è a caccia di rinforzi in attacco e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, avrebbe messo gli occhi su Neal Maupay, punta in forza all'Olympyque Marsiglia. Il club francese già la scorsa estate aveva cercato di vendere l'attaccante franco-argentino ma nessuna squadra era stata disposta a raggiungere le richieste e per questo è rimasto in Provenza, allenandosi principalmente con la squadra delle riserve. Adesso il club Andaluso sembra essersi mosso con decisione per rafforzare la rosa a disposizione di Matias Almeyda.