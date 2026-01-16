Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro del Trapani

Intrigo di mercato intorno a Manuel Fischnaller? Forse sì, perché - dopo Facundo Lescano, che ancora non ha lasciato l'Avellino - sembra essere l'attaccante del Trapani il nome al centro di svariati rumors di mercato. Ma la situazione del club siciliano, chiaramente, rende tutto molto incerto.

Andiamo però con ordine, e partiamo appunto da quello che è il momento sportivo del Trapani, che dopo il Rimini rischia di essere la seconda squadra esclusa dal torneo di Serie C. La compagine di patron Valerio Antonini, lo ricordiamo, partiva con un -8 relativo alla scorsa stagione, quando al club vennero contestati pagamenti effettuati con crediti d’imposta rivelatisi fasulli, e nei giorni scorsi ha subito un'altra penalità, di 7 punti, che portano a 15 il totale da scontare nella stagione in corso. Due giorni fa, tra l'altro, anche il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza del club contro i primi 8 punti di penalizzazione, e, rimanendo sempre in tema di ordinamento sportivo, il 22 gennaio ci sarà una nuova udienza al TFN per discutere delle scadenze amministrative non rispettate lo scorso 16 dicembre: potrebbero non arrivare solo nuovi punti di penalità, ma anche i presupposti per l’esclusione dal campionato. Con lo svincolo automatico dei calciatori granata.

E qui il discorso si lega al citato Fischnaller. Tra le varie offerte pervenutegli, avrebbe scelto quella del Ravenna, ma la sensazione che arriva dalla Romagna è che la società attenderà proprio giovedì della prossima settimana per capire quello che accadrà al Trapani; la possibilità di prendere a zero il giocatore è decisamente molto allettante per i giallorossi. Che hanno tutto nelle loro mani.