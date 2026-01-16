Serie A, classifica aggiornata: il Milan non molla l'Inter e tiene viva la corsa Scudetto
TUTTO mercato WEB
Il successo del Milan contro il Como nel recupero della 16^ giornata di Serie A riapre la corsa Scudetto che dopo ieri sembrava pendere prepotentemente verso l'Inter. I rossoneri, grazie ai 3 punti del Sinigaglia, si portano così a -3 dai nerazzurri e a + 3 sul Napoli, con Juventus e Roma a seguire. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter 46 punti
2. Milan 43
3. Napoli 40
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34
7. Atalanta 31
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17
18. Fiorentina 14
19. Hellas Verona 13
20. Pisa 13
Altre notizie I fatti del giorno
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile