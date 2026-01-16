La Virtus Entella in scena al 'Ferraris'. Le prime due volte, dalla parte dei Diavoli Neri

Come già abbiamo anticipato, si aprirà questa sera la 20ª giornata del campionato di Serie B (CLICCA QUI per il programma completo del turno), che accenderà le luci al 'Ferraris' di Genova, dove la Sampdoria riceverà la visita della Virtus Entella, che all'andata si è imposta sui blucerchiati in uno storico 3-1. E che per la terza volta nella sua storia calcherà il prato dello stadio genovese.

Si, prima volta in Serie B, ma la formazione ora guidata da mister Andrea Chiappella è già stata protagonista a Marassi, e lo ha fatto poco più di sette anni fa, quando, il 6 dicembre 2018)., aveva battuto il Genoa in Coppa Italia, in una lunga gara terminata poi con i calci di rigore che - sponda rossoblù - era anche costata la panchina a mister Ivan Juric. Poi, per prestigio, Entella ancora al 'Ferraris' nella sfida del campionato di Serie C 2023-2024 contro il Sestri Levante, terminata 0-0. Terreno comunque non infausto per i Diavoli Neri, che stasera sono chiamati a una prova di livello per centrare punti in uno scontro che allo stato attuale vale la salvezza.

Classifica alla mano, infatti, la Samp è al momento terzultima, l'Entella due punti più su, appena fuori dalla zona playout.

Il prima citato Chiappella, comunque, nella conferenza stampa di ieri, è stato chiaro: "Mi aspetto una Samp che partirà forte, il pubblico le darà una grossa mano. Dovremmo essere bravi a reggere questo aspetto, e soprattutto fare la nostra gara seguendo l'aspetto tattico e di campo che abbiamo preparato, senza farci condizionare dall'esterno: dobbiamo migliorare la nostra classifica". Non resta quindi che attendere.