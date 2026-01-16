Il Como sta pagando l'unico grande errore commesso nel calciomercato estivo

Rammarico e rimpianti. Nelle interviste rilasciate da Cesc Fabregas dopo la gara persa 3-1 contro il Milan c'è tutto lo sconforto per come è andata una partita che ha visto il suo Como dominare in lungo e un largo per tutto il primo tempo. Controllare il match per circa 75 minuti, ma poi alla fine venire via dal Sinigaglia con una sconfitta. "E' molto difficile per me, normalmente sarebbe stata una partita da vincere perché dominata. Abbiamo fatto 700 passaggi e il Milan 200... Maignan ha fatto tante parate, poi Rabiot ha vinto la partita. Sono giocatori troppo forti, le individualità ti fanno vincere. Ma i miei hanno fatto un'ottima partita", ha dichiarato al termine del match l'allenatore spagnolo.

Ieri il Como per la prima volta in questo campionato ha subito tre gol nel suo stadio, aveva subito solo quattro gol nelle nove gare casalinghe precedenti e invece contro il Milan è affondato alla lunga, è caduto sotto gli strappi di Adrien Rabiot. Però anche in una partita in cui la difesa lariana s'è fatta sorprendere dalle ripartenze rossonere a emergere sono stati soprattutto i limiti offensivi. L'assenza di un'alternativa credibile come e più del greco Douvikas. L'ex Celta Vigo sempre in campo per tutti i 90 minuti in queste prime quattro gare del 2026 ieri ha fornito una prestazione da 5.5 in pagella. "Sei gol stagionali, ma un grande tallone d'Achille - si legge nel giudizio di TMW -. La Lazio è l’unica big contro la quale è andato a segno. E il Milan è l'ennesima avversaria di livello contro la quale non vede quasi mai la palla. Eccetto il tentativo sul primo palo. Manca qualcosa là davanti?"

Lì davanti oggi manca quello che è stato l'acquisto copertina del Como della scorsa estate. Manca quell'Alvaro Morata che era stato chiamato da Fabregas per fare da chioccia a un gruppo giovane e invece tra infortuni e prestazioni infelici non è mai riuscito a determinare nella stagione dei lariani. Quindici presenze e zero reti, attualmente ai box per infortunio, l'ex Juventus e Milan dovrebbe presto tornare a disposizione. "Morata sta meglio", s'è limitato a dire il manager spagnolo alla vigilia della sfida contro i rossoneri. La sua speranza è quello di riaverlo in gruppo in una settimana, quella dei tifosi di rivedere in campo un altro centravanti perché se oggi il Como non può sognare ancora più in grande è solo perché non ha un grandissimo numero 9 a trascinare una delle più belle squadre della nostra Serie A.