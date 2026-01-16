TMW L'Avellino tenta il colpo in prospettiva. Trattativa con il Perugia per il figlio d'arte Vinti

Con la vicenda legata alla possibile cessione dell'attaccante Facundo Lescano, il mercato dell'Avellino è sempre in fibrillazione, ma non solo per quel che riguarda questa possibile - e pesante - uscita, ma anche ovviamente per quel che riguarda i possibili rinforzi da apporre alla rosa a disposizione di mister Raffaele Biancolino, che per il momento, tra i volti nuovi, annovera Marco Sala e Filippo Reale, il primo arrivato a titolo definitivo dal Como e il secondo in prestito dalla Roma.

E proprio tra i possibili arrivi, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, potrebbe esserci Leonardo Vinti, portiere della Primavera del Perugia in Serie C, che per gli irpini diventerebbe un colpo in prospettiva, da poter "sfruttare" appunto su più fronti: l'idea della dirigenza biancoverde è quella di acquistare a titolo definitivo il classe 2008, e i contatti con gli umbri sono già iniziati. Si capirà da qui a breve quella che sarà poi la volontà dello stesso Perugia, che sarebbe chiamato a correre ai ripari.

Ma chi è Leonardo Vinti? Figlio d'arte, suo padre è infatti Graziano Vinti (colui che difese la porta del Grifo alla fine degli anni '80), ha firmato nel 2024 il suo primo contratto pro con il Perugia, club dove è arrivato nella stagione 2020-2021. Si è sempre distinto nelle fila del settore giovanile, ma ora un grande salto è possibile.