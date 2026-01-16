Bari, Gaston Pereiro pronto alla firma sulla risoluzione del contratto: c'è accordo di massima

In un momento più che mai complicato, con la classifica che piange e parla in questo momento di zona playout, in casa Bari c'è da gestire anche la questione legata a Gaston Pereiro, che sta tenendo banco da dopo la sosta natalizia: come infatti noto, il fantasista biancorosso non è rientrato dall’Uruguay - dove ha passato le vacanze -, inviando alla società un certificato medico che giustificasse il mancato rientro in Italia. Ma era davvero una febbre, un'influenza, quella che teneva lontano il giocatore dalla Puglia?

Ovviamente no, in mezzo c'è un club cileno che avrebbe già un accordo di massima con il classe 1995, legato però ancora al Bari, con un contratto di altri sei mesi e opzione per la stagione successiva. La risoluzione appariva come l'unica via percorribile. Ed ecco che adesso, almeno stando a quanto riporta Sky Sport, l'accordo è stato raggiunto, e Gaston Pereiro è pronto alla firma sulla risoluzione del contratto.

Si chiuderà quindi l'avventura italiana del giocatore, iniziata nella stagione 2019-20 con la maglia del Cagliari (dove ha collezionato 71 presenze con nove reti) e proseguita poi, dopo un intermezzo al Nacional, con quelle di Ternana (20 presenze e sei reti), Genoa (due presenze) e appunto Bari.