Aldo Serena sicuro: "Pio Esposito un mix tra Vieri e Toni. Il futuro è suo e dell'Inter"

L'Inter si gode la crescita esponenziale di Pio Esposito e per parlarne oggi è intervenuto Aldo Serena ai microfoni di Tuttosport: "Ormai non è più una sorpresa. È un carrarmato, ha un fisico imponente, lo sa sfruttare al meglio perché sa difendere la palla come pochi. È un giocatore giovane, ma scaltro e altruista. È un attaccante completo, moderno, ha una buona tecnica, in area di rigore si muove molto bene, è molto bravo nelle deviazioni, gli manca una mobilità elastica, ma è difficile trovare attaccanti di un metro e novanta con quella forza e quello spessore fisico. Mi sembra anche un ragazzo molto ponderato, attento, che ha voglia di migliorare, il futuro è suo".

Chi le ricorda l'attaccante?

"È un mix di tanti. Come Vieri sa difendere palla in area di rigore, però è forse più altruista e ha meno progressione. Di Toni ha la capacità di distribuire il pallone con acume, però secondo me lui è più mobile".

Quali sono i suoi margini di crescita?

"Si è messo a disposizione e si mette sempre a disposizione dei compagni, ha un altruismo che è proprio del suo carattere. Può migliorare nella ricezione immediata, nell’uno-due, lavorando sulla tecnica si migliora e quindi aumenti la precisione nel passaggio di ritorno. In area di rigore qualche volta deve imparare a tagliare sul primo palo, lui è molto bravo a staccarsi sul secondo. Deve cercare di accorciare i tempi di esecuzione, gli serviranno lavori specifici in allenamento".