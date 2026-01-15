Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"

Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:48Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Maya Cherubini, centrocampista classe 2007 della Fiorentina Femminile, è stata ospite in studio a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "L'altra metà della Viola":

Come va dopo l'infortunio?
"Sono rientrata anche prima del previsto, un paio di settimane rispetto a quanto mi era stato detto e quindi ne sono contenta".

Lei viene dal settore giovanile, prima della Roma e poi della Fiorentina, che differenze ci sono?
"In viola ho fatto un solo anno di Primavera mentre a Roma ne ho fatti 5 e ci sono cresciuta, qui ero già più matura e quindi avevo un'altra mentalità. Firenze mi ha accolto in un momento non facile e mi ha dato la mano per arrivare dove sono arrivata. Io ho iniziato a giocare ad otto anni con i maschi vincendo le perplessità di mia madre e a 12 anni sono arrivata alla Roma dove sono cresciuta. La Roma mi ha dato molto, è uno dei migliori in Italia, sono organizzati e c'è un bel settore giovanile dietro".

Pinones Arce punta sulle giovani, che allenatore è?
"Lui ha detto fin dal primo giorno che siamo tutte uguali, giovani o meno, straniere o italiane. Lui è sempre pronto a dare una mano alle più giovani magari nei momenti di difficoltà, ci dà fiducia e ci dimostra che se meritiamo ci mette in campo".

Tante doti umane in voi ragazze, al di là della tecnica?
"Ho detto che mi piace tanto che nel nostro gruppo c'è sempre tempo di ridere e scherzare e prendiamo tutto con leggerezza anche quando c'è poco da scherzare"

La paragonano ad Iniesta ma quali sono i suoi modelli?
"Nel femminile ho sempre preso come modello Greggi, poi i grandi paragoni non mi piacicono. Iniesta non lo conosco molto perché ero piccola ma nel Barcellona il mio modello è Pedri".

C'è stata la sosta, come è stata la settimana?
"Personalmente ho avuto anche l'infortunio ma con la sosta non ho perso tante partite e sono dunque stata fortunata da quel punto di vista, poi ho provato entusiasmo perché sono tornata in campo".

Champions da blindare?
"Sì, speriamo di raggiungerla, ma cerchiamo comunque di andare il più avanti possibile. Siamo tante squadre in pochi punti ma credo sia anche un campionato più stimolante".

Spera nella Nazionale maggiore?
"Ora sono capitano dell'Under 19 e ci aspetta l'Europeo di categoria, poi il sogno è la Nazionale Maggiore, ci spero"

Articoli correlati
Fiorentina, tegola Cherubini: interessamento ai legamenti della caviglia per la 2007... Fiorentina, tegola Cherubini: interessamento ai legamenti della caviglia per la 2007
Fiorentina Femminile, primo contratto da professionista per la 2007 Maya Cherubini... Fiorentina Femminile, primo contratto da professionista per la 2007 Maya Cherubini
Altre notizie Calcio femminile
Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"... Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine UfficialeRoma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono... UfficialeSassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo... Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"... Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al... UfficialeJuventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.1 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.2 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Immagine top news n.3 Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato
Immagine top news n.4 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.5 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.6 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine top news n.7 Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como ribaltato, Rabiot glaciale in area: 2-1 del Milan al Sinigaglia
Immagine news Serie A n.2 Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare il sì
Immagine news Serie A n.4 Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"
Immagine news Serie A n.5 Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"
Immagine news Serie A n.6 Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il portoghese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.3 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Immagine news Serie C n.3 Cavese, tutto confermato: Suplja scende di categoria e va in prestito alla Fidelis Andria
Immagine news Serie C n.4 Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia carriera"
Immagine news Serie C n.5 Lecco, rinforzo a centrocampo: dalla Juve Stabia arriva Duca in prestito
Immagine news Serie C n.6 Casertana, dal Napoli arriva Coli Saco. Martino sarà tesserato una volta scontata la squalifica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)