Il Como gioca, il Milan allegriano vince. E Fabregas non se lo spiega

Successo fondamentale e complicatissimo per il Milan contro il Como nel recupero della 16^ giornata di Serie A. I rossoneri si impongono 3-1 grazie alla rete di Nkunku su rigore e alla doppietta di Adrien Rabiot, il tutto dopo l’iniziale vantaggio lariano firmato Kempf.

Le parole di Fabregas

“Mi piace parlare in maniera tranquilla dopo le partite, ma oggi è difficile. Come spiego ai ragazzi che abbiamo perso una gara così? Ci penserò stanotte e domattina parlerò con loro. La squadra ha fatto una buona gara, abbiamo provato tante cose belle ma alla fine hai perso 3-1. Significa che bisogna migliorare tante cose. A volte quando parlo vengo capito male. Ripeto, oggi è difficile per me analizzare, preferisco farlo fare agli altri. Oggi è molto difficile per me, normalmente sarebbe stata una partita da vincere perché dominata. Abbiamo fatto 700 passaggi e il Milan 200... Maignan ha fatto tante parate, poi Rabiot ha vinto la partita. Sono giocatori troppo forti, le individualità ti fanno vincere. Ma i miei hanno fatto un'ottima partita".

Le parole di Allegri

"Siamo partiti giocando con 4 centrocampisti in fase di possesso, avendo qualche linea di passaggio buona. Sul vantaggio loro ci siamo un po' disuniti, ma una volta recuperata la partita, dopo che Maignan ci ha tenuto in piedi contro un Como forte, nel secondo tempo e dopo aver messo i tre davanti, ho preferito tornare come eravamo partiti".