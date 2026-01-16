Monza-Izzo, aria di rottura: il difensore chiede di non essere convocato, la situazione
TUTTO mercato WEB
Possibile rottura tra il Monza e Armando Izzo. Il difensore avrebbe chiesto di non essere convocato per la partita contro il Frosinone. Un fulmine a ciel sereno che ha motivazioni di mercato. Da verificare se la frattura possa ricomporsi. Possibile caso, frizioni tra Izzo e il Monza…
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile