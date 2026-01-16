Al via il girone di ritorno del campionato di B. La 20ª giornata parte con Sampdoria-Entella
Con l'inizio del 2026, e post sosta natalizia, la Serie B ha mandato in archivio il girone di andata, e vedrà questa sera il via di quello di ritorno: 20ª giornata del torneo che prenderà il via appunto stasera, al 'Ferraris' di Genova, dove sia i padroni di casa della Samp che la Virtus Entella sono chiamate a fare punti. Scontro salvezza? Classifica alla mano sì, ma non sarà l'unico scontro interessante di questo turno che si concluderà poi nel pomeriggio di domenica, come è ormai consuetudine.
Intanto, andiamo a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno, che si concluderà poi domenica:
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Ore 20.30 Sampdoria – Virtus Entella
Sabato 17 Gennaio 2026
Ore 15.00 Avellino - Carrarese
Ore 15.00 Empoli - Südtirol
Ore 15.00 Monza – Frosinone
Ore 15.00 Padova – Mantova
Ore 15.00 Venezia - Catanzaro
Ore 17.15 Reggiana – Cesena
Ore 19.30 Bari – Juve Stabia
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 27
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Carrarese 23
Reggiana 20
Südtirol 19
Virtus Entella 19
Spezia 17
Bari 17
Sampdoria 17
Mantova 16
Pescara 14
