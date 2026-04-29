Pisa, Tramoni: "Non so dove mi porterà la carriera. Quando smetterò non rimarrò nel calcio"
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Ospite dell'incontro al GOAL Festival al Cinema Arsenale, davanti agli studenti dell’IIS Da Vinci-Fascetti, Matteo Tramoni ha parlato anche dell'infortunio che lo ha tenuto fuori dalla sfida contro il Parma: "Sto recuperando bene, non dovrebbe trattarsi di uno stop lungo, ma al momento non c’è ancora una data precisa per il rientro in campo.
Cosa possa succedere in futuro? Non so dove mi porterà la carriera, ma il mio sogno è quello di giocare in Serie A, come quello di tutti i calciatori e di sicuro punto ancora a questo. Quando smetterò però non voglio rimanere nel calcio, vorrei aprire un bar in Corsica”, si legge su SestaPorta.News.
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