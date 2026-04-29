Pisa, Tramoni: "Punto sempre alla Serie A. A fine carriera vorrei aprire un bar in Corsica"
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Il centrocampista del Pisa, Matteo Tramoni, ha partecipato al festival "Goal" presso l’IIS Da Vinci-Fascetti di Pisa che ha ospitato il secondo incontro del programma. Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Vtrend.it: "L’infortunio muscolare della settimana scorsa? Il recupero sta proseguendo bene, i tempi non saranno molto lunghi ma non ho tempistiche certe sul rientro effettivo in campo”.
“Cosa succederà in futuro nella mia carriera? Il sogno di ogni calciatore è quello di giocare in massima serie e punto a quella. Alla fine di tutto non ho intenzione di rimanere nel mondo del calcio. Vorrei aprire un bar in Corsica”.
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