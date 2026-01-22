Pisilli e il futuro: "Focalizzato al 100% qui, ma quando giochi meno fai delle valutazioni"

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 2-0 nel match di Europa League contro lo Stoccarda.

Serata da sogno.

"Sono contento, era da un po' che non trovavo il gol con la Roma. Sono contento soprattutto per la vittoria, così molto probabilmente evitiamo un turno dei playoff".

Sei bravo ad inserirti a fari spenti: hai Tardelli e Marchisio come riferimenti?

"Marchisio l'ho visto un po' di più, Tardelli per età non l'ho potuto vedere. Io gioco da un anno con i grandi, loro hanno una grandissima carriera alle spalle e quindi è presto per essere accostato a loro".

Gasperini ti ha quasi invitato a non andare via.

"Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così".