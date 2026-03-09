TMW News Il Milan riapre la lotta scudetto. Roma, sconfitta che brucia

Nel corso del TMW News di oggi grande spazio al derby della Madonnina che ha visto il Milan uscire vincitore. Ora i rossoneri sono a sette punti di distanza dai nerazzurri e a dieci gare dalla fine hanno riaperto il campionato. Ci si sofferma anche sul tocco di mano di Ricci in area negli ultimi minuti, un episodio su cui non sono mancate le polemiche. Ne parliamo con Rosario Rampanti in collegamento con cui analizziamo anche il resto della lotta Champions, caratterizzata ieri dalla sorprendente sconfitta della Roma contro il Genoa.

Allegri e lo scudetto

"Non parliamo di miracoli di Allegri - ha detto il tecnico del Milan - parliamo di partite di calcio e dei ragazzi che volevano la vittoria. Ultimamente abbiamo fatto male in casa, con solo un punto in due partite.

Ora abbiamo raggiunto i 60 punti e adesso dobbiamo fare uno step ulteriore perché non bastano per entrare in Champions. L'ipotesi scudetto? Credo che l'Inter rimanga la netta favorita per il titolo: è una squadra forte e per batterla devi fare delle prestazioni importanti come i ragazzi hanno fatto stasera. Per quanto riguarda Estupinian, è un ragazzo serio, un buon giocatore che si è sempre fatto trovare pronto. Ha passato momenti difficili perché stava fuori e ha trovato un competitor in Bartesaghi che sta facendo molto bene. Però quando è sceso in campo ha sempre risposto con il massimo impegno, così come fanno tutti".

Clicca sotto per guardare il TMW News