Più Lecce che Lazio, ma con pochissime palle-gol: al Via del Mare finisce 0-0

Dopo quattro sconfitte consecutive, il Lecce torna a muovere la classifica, ottenendo un punto in casa contro la Lazio. Non il risultato pieno, ma un punto che gli permette di uscire dalla zona retrocessione. Non se la passa bene neanche la formazione di Maurizio Sarri, che dopo la scoppola presa dal Como era chiamato a una reazione che però non arriva: la prestazione non può di certo soddisfare l'allenatore di Figline Valdarno. Un punto per uno, comunque, non fa male a nessuno. E stavolta questa massima vale per entrambe: lo 0-0 del Via del Mare forse accontenta sia Di Francesco che Sarri. O forse nessuno dei due.

Il primo tempo

Nessuna delle due squadre vive un momento positivo, ma del Lecce non te ne accorgi. Perché la squadra di Di Francesco è frizzante fin dai primi minuti e dopo meno di sessanta secondi ha già collezionato il primo tiro, con Pierotti, che però mastica il pallone. Nient'altro è che l'antipasto di quello che vedremo per l'intero primo tempo: un assolo del Lecce, un po' a sorpresa, alla luce della differenza dei valori tra le due formazioni. La Lazio, di fatto, si vede solo per un paio di ripartenze, senza impensierire però Falcone. E' il Lecce, dunque, a fare la partita. E anche ad avere le occasioni migliori. Detto che la Lazio chiude a zero tiri la prima frazione di gioco, dall'altro lato invece per Provedel c'è lavoro eccome. Il portiere biancoceleste si distende benissimo su una botta dalla distanza di Coulibaly. Nell'altra grande occasione di marca giallorossa, invece, è la traversa a salvare Sarri e i suoi: Ramadani sfrutta uno scivolone di Vecino per prendere campo e caricare un destro portentoso, che sbatte però sulla traversa. Ai punti, quindi, senza dubbio meglio il Lecce. Ma il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Il secondo tempo

La ripresa va avanti più o meno con lo stesso copione, anche se la Lazio si fa vedere sicuramente di più nella metà campo avversaria. Ma è solo una questione di predominio territoriale, nulla di più. Perché poi le occasioni non arrivano, né da un lato né dall'altro. Il primo tiro in porta di marca biancoceleste arriva al 54', con una conclusione in spaccata di Dia su imbeccata di Zaccagni su cui è bravo Falcone. E', di fatto, l'unica volta che il portiere giallorosso viene chiamato in causa per una parata. E lo stesso vale per Provedel. Anche dopo i cambi (da segnalare l'esordio di Cheddira con la maglia del Lecce), le due squadre fanno una fatica tremenda a costruire qualcosa di interessante. A metà secondo tempo Sarri perde anche Gila a causa di un mal di stomaco. Nel finale c'è tempo giusto per un tiro da fuori di Taylor, largo non di tantissimo. Ma il risultato non cambia, fino alla fine: è 0-0 al Via del Mare.