Pjanic: "Alla Juventus manca un Chiellini in più e... Tonali. Quanti stimoli Spalletti"

L'ex centrocampista Miralem Pjanic è stato intervistato da Prime Video e ha parlato di temi a sfondo Juventus, partendo dalla squadra del presente e cosa manca alla Vecchia Signora di adesso: "Un po' di leadership, personalità nelle giocate e nello stare in campo. Qualche Chiellini in più che ti dimostra cosa serve per vincere. Se dovessi scegliere un centrocampista per la Juventus, andrei su un italiano che può stare per tanto tempo e quindi dico Tonali. Un giocatore che vorrei come mentalità e qualità sul campo, la Juventus poi ha sempre avuto un gruppo forte di italiani e per questo direi lui".

E Spalletti che allenatore è? A Torino sta vedendo quello che conosceva?

"Non è uno che ti dice le cose dietro, ma lo fa davanti a tutti. Non per abbatterti, ma perché da qualcuno richiede di più, davanti agli altri. Riesce a stimolarti e a farti uscire la rabbia giusta, ma corretta. Se non davi quello che chiedeva in campo, metteva un altro".

Con David però ha tenuto duro, continuando a crederci.

"David aveva difficoltà nella prima parte di stagione, ora sta iniziando a dimostrare. Abbiamo visto come si è comportato con David dopo il rigore sbagliato, se non avesse visto gli atteggiamenti giusti in settimana non lo avrebbe difeso".