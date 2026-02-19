Playoff di Champions, Fontana: "L'Atalanta può ribaltare lo 0-2 dell'andata. E sul 4° posto..."

"Sicuramente sì". Alberto Fontana è fiducioso per la gara di ritorno. L'Atalanta è stata sconfitta per 2-0 dal Borussia Dortmund nell'andata del playoff di Champions League e deve ottenere un successo con tre reti di scarto per approdare agli ottavi di finale. L'ex portiere nerazzurro, intervistato dai colleghi di TuttoAtalanta.com, ha commentato il punteggio aprendo uno spiraglio per il passaggio del turno: "Il 2-0 non è un bel risultato, ma l’Atalanta può ribaltarlo".

L'ex estremo difensore ha poi commentato il prossimo match di campionato contro il Napoli, altra squadra dove ha militato in carriera: "Il Napoli arriva un po’ più riposato, perché la Champions porta via energie. In questa stagione i partenopei hanno pagato un po’ gli infortuni. Quando ti mancano tanti giocatori insieme l’equilibrio di una squadra ne risente.

L’Atalanta, invece, arriva dalla vittoria in campionato a Roma e oggi è una squadra che nessuno è contento di affrontare. Mi aspetto una partita aperta: nessuna delle due squadre può fare troppi conti. Forse sarà una partita un po’ contratta, ma entrambe non giocheranno per pareggiare". E per la corsa al quarto posto Fontana si dice possibilista: "Togliendo Inter, Napoli e Milan, io il quarto posto non lo vedo per nulla già assegnato".