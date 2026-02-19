Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Triestina, due anni di spese pazze con ingaggi nettamente superiori alla media per la Serie C

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:13Serie C
Daniel Uccellieri

Nelle ultime tre gestioni dela Triestina - con dati aggiornati al 30 giugno - a colpire è soprattutto la voce legata al costo del personale. Come riportato da Il Piccolo, si parla di cifre fuori scala per la Serie C: 10,3 milioni nell’era Giacomini, poi 12,2 e 12,4 milioni durante la gestione Rosenzweig. Numeri che evidenziano un budget nettamente superiore rispetto a quello delle principali competitor della terza serie.

Circa l’80% di quel centro di costo è destinato a stipendi di giocatori e staff tecnico. Nelle ultime due stagioni, dunque, l’esborso per il gruppo squadra si è attestato tra i 9 e i 10 milioni annui, talvolta con pagamenti in ritardo. Un aspetto finito anche nell’indagine della Procura della Repubblica, condotta dalla Guardia di Finanza, che sta valutando la documentazione acquisita.

Gli ingaggi concordati risultano superiori dal 50% al 100% rispetto alla media della categoria. A guidare il mercato è stato Alex Menta, allora dirigente con deleghe operative. Sul primo anno americano hanno inciso anche contratti pluriennali ereditati, come quello del diesse Giancarlo Romairone (oltre 500 mila euro annui di costo aziendale) o di giocatori rimasti a libro paga per mesi prima della risoluzione.

Gli investimenti hanno portato ad arrivi importanti: Facundo Lescano (350 mila euro annui lordi), Omar Correia (280 mila, poi ceduto a 1,2 milioni), Andrea Vallocchia (300 mila) e Cristian D’Urso (340 mila). Da ricordare che le cifre indicate sono costi aziendali comprensivi di contributi e imposte.

Nella stagione successiva, tra cambi in panchina e nuovi acquisti onerosi - come Kiyine (350 mila euro annui) - i costi sono rimasti elevati. Solo dal gennaio 2025, con l’arrivo del diesse Delli Carri, è iniziata una politica di riduzione. Resta però il peso di un passato che, a fronte di investimenti da categoria superiore, ha portato la Triestina a un passo dalla retrocessione tra i dilettanti.

