Como, contro la Juventus senza Nico Paz: Fabregas non avrà lo spagnolo per la prima volta

Per la prima volta volta in stagione Nico Paz sarà indisponibile per un turno di Serie A: Cesc Fabregas ha rinunciato solo una volta dall'inizio al suo numero 10 nelle 25 giornate di campionato fin qui disputate, nella gara contro l'Udinese del 3 gennaio, quando l'iberico aveva problemi di salute. E comunque subentrò nel finale per aiutare i lariani a centrare il successo casalingo.

Sabato sarà un'altra storia, visto che la squalifica lo costringerà in tribuna, e non per un match qualsiasi: i lariani sono attesi dalla trasferta all'Allianz Stadium di Torino, dove troveranno una squadra arrabbiata e ansiosa di riprendere il cammino in campionato dopo gli ultimi dolorosi stop con Inter, in Italia, e Galatasaray, in Europa.

Nico Paz sta vivendo una stagione straordinaria con il Como in Serie A 2025/26, confermando il suo status di uno dei talenti più luminosi del campionato. Arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid nell'estate 2024, l'argentino classe 2004 ha preso il comando del centrocampo offensivo sotto la guida di Cesc Fàbregas, diventando il fulcro creativo e realizzativo della squadra lariana. In circa 25 presenze in campionato, ha totalizzato 8 gol e 6 assist, contribuendo alla crescita vertiginosa del club nel rendimento.