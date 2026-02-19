Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia, Dagasso e l’ironia del destino: possibile titolare contro il suo Pescara

Venezia, Dagasso e l'ironia del destino: possibile titolare contro il suo Pescara
© foto di luca.bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 13:33Serie B
Luca Bargellini

“Al destino non manca il senso dell’ironia”. In Matrix Morpheus lo dice a Neo. Nel calcio, a volte, vale lo stesso principio. Chiedere a Matteo Dagasso.

Il centrocampista classe 2004 è approdato al Venezia lo scorso 28 gennaio dal Pescara con un nuovo contratto fino al giugno 2030 e nel fine settimana si troverà ad affrontare la prima sfida da ex contro il Delfino, che lo ha cresciuto in tutto il percorso giovanile.

L'ironia, però, dove sta? Nel fatto che proprio in questa sfida Dagasso potrebbe mettere a referto il primo gettone in arancioneroverde con i galloni da titolare (i due già registrati sono da subentrante per un totale di 22'). Complice la squalifica comminata dal Giudice Sportivo a Doumbia, infatti, potrebbe toccare al 28 della compagine di Giovanni Stroppa scendere in campo dal 1'. In un testa-coda che in Serie B potrebbe recitare un ruolo decisivo nella corsa alla promozione in Serie A dei lagunari.

E c'è chi dice che non c'è più spazio per l'ironia nel mondo d'oggi.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
