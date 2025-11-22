Bologna, Pobega: "Qui ho trovato un gruppo bello, per questo sono voluto tornare"
Il migliore in campo, Tommaso Pobega, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro l'Udinese: "Spero di farne tanti altri, ma i gol sono frutto di azioni di squadra. È bello che riusciamo a dare valore in campo alle cose che proviamo in settimana. Qui ho trovato un gruppo bello con cui lavorare, per questo sono voluto tornare. Adesso continuiamo a crescere, margine ce n’è ancora”.
