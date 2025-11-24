Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La Russa e il derby: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso? Permaloso, anche il Catania batteva la Moldavia"

La Russa e il derby: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso? Permaloso, anche il Catania batteva la Moldavia"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 14:45Serie A
Ivan Cardia

Lungo intervento a tema calcistico per Ignazio La Russa, presidente del Senato, dal palco dell’evento Italia Direzione Nord, in Triennale a Milano. Notoriamente tifoso interista, la seconda carica dello Stato - che ha detto la sua sul futuro di San Siro - è tornato sulla querelle con il ct Gennaro Gattuso, nata dopo che lo stesso La Russa aveva criticato il ct per la sua risposta ai fischi rimediati dagli ultras Italia in quel di Chisinau: “L’ho intravisto ieri, non è capitato di poterci salutare. Chissà per chi tifava… A naso, non per la mia squadra. Però è giusto, ognuno deve tifare per la sua squadra, non me la prendo. Certo, è permaloso.

Gli ho detto che ha ragione e che bisogna stringersi intorno alla Nazionale, però se qualcuno fischia va lasciato fischiare. Poi ha detto che lo hanno insultato e hanno detto cose terribili, e io gli dico: dillo prima. Se l’avesse detto prima, non avrei commentato così. Non l’avevo capito né guardando la TV, né leggendo le sue parole all’indomani di quella modestissima partita vinta, perché non avrei fatto mai questa polemica dopo una sconfitta, con una squadretta come la Moldavia che anche il Catania batteva. Anzi, il Catania è forte… che anche il Milan batteva. Lì per lì mi era sembrata una questione generale: il pubblico ha diritto di dissentire. E devo dire che poi, quando pochi giorni dopo abbiamo sconfitto la nostra prosopopea e perso 4-1 con la Norvegia, io sono stato zitto”.

L’ha invitato a pranzo.
“L’avevo già fatto prima, gli avevo detto che non ce l’avevo con lui. Dopo la Norvegia, dicevo, io sono stato zitto: i fischi li ha fatti lo stadio. E questa volta, forse è servito il mio appello, Gattuso ha chiesto scusa”.

Il derby di ieri sera?
“C’avete ‘Maignato’. A portieri invertiti, avremmo vinto 3-0. Ma forse anche con lo stesso portiere, se la porta non avesse avuto i pali rotondi ma quadrati come una volta”.

Articoli correlati
Il presidente del Senato La Russa: "Con il centrodestra San Siro può rimanere in... Il presidente del Senato La Russa: "Con il centrodestra San Siro può rimanere in piedi"
La Russa prova a smorzare i toni: "Inviterò Gattuso a pranzo in Senato" La Russa prova a smorzare i toni: "Inviterò Gattuso a pranzo in Senato"
La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia... La Russa replica a Gattuso: "I tifosi hanno il diritto di fischiare". Poi striglia gli arbitri per l'Inter
Altre notizie Serie A
Lecce, Sticchi Damiani: "Il gol di Sottil era valido, decisione dell'arbitro inspiegabile"... Lecce, Sticchi Damiani: "Il gol di Sottil era valido, decisione dell'arbitro inspiegabile"
Bologna ha toccato di nuovo la vetta dopo mezzo secolo, la ricetta: rosa lunga e... Bologna ha toccato di nuovo la vetta dopo mezzo secolo, la ricetta: rosa lunga e turnover
Oggi Torino-Como, i granata convocati da Baroni: assenze confermate, rientra Israel... Oggi Torino-Como, i granata convocati da Baroni: assenze confermate, rientra Israel
Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea... TMWGravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
La Russa e il derby: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso? Permaloso, anche il Catania batteva... TMWLa Russa e il derby: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso? Permaloso, anche il Catania batteva la Moldavia"
Bodo Glimt-Juventus, i convocati di Spalletti: Gatti non parte per la Norvegia Bodo Glimt-Juventus, i convocati di Spalletti: Gatti non parte per la Norvegia
FIGC, stretta sull'indicatore del costo del lavoro allargato. Ma non varrà per i... FIGC, stretta sull'indicatore del costo del lavoro allargato. Ma non varrà per i giovani
Rambaudi: "Penso ancora che la Lazio possa arrivare in Champions League" Rambaudi: "Penso ancora che la Lazio possa arrivare in Champions League"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.1 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.2 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
Immagine top news n.3 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
Immagine top news n.4 Gesto dell’aeroplano nel derby: 4 persone bandite dallo Stadium. Il comunicato della Juve
Immagine top news n.5 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Immagine top news n.6 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.7 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bernardi: "Girone B difficilissimo. Mercato? Solo interventi mirati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter ha un problema negli scontri diretti. In linea col rendimento del suo allenatore
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Sticchi Damiani: "Il gol di Sottil era valido, decisione dell'arbitro inspiegabile"
Immagine news Serie A n.3 Bologna ha toccato di nuovo la vetta dopo mezzo secolo, la ricetta: rosa lunga e turnover
Immagine news Serie A n.4 Oggi Torino-Como, i granata convocati da Baroni: assenze confermate, rientra Israel
Immagine news Serie A n.5 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine news Serie A n.6 La Russa e il derby: "Ci avete 'Maignato'. Gattuso? Permaloso, anche il Catania batteva la Moldavia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Matteo Grandi: "Orgoglio di rimanere"
Immagine news Serie B n.2 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.3 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Nunzio Lella. "Sono molto felice"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Antonelli: "Vittoria nel derby dedicata ai tifosi. Avanti con equilibrio"
Immagine news Serie B n.5 Monza dominante in Serie B: 25 punti in 10 giornate e difesa di ferro
Immagine news Serie B n.6 Pescara, periodo di prova per Faraoni. Poi si valuterà l'ingaggio del difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Monopoli, risoluzione consensuale del contratto con il direttore generale Giuseppe Sipone
Immagine news Serie C n.2 Lega Pro, presentata con Trenitalia la Coppa Italia Serie C 'Regionale'
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, settima vittoria di fila. Iori onesto: "Il Lecco non meritava di perdere"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, lo stadio è un rebus: Aliberti tratta con l'AlbinoLeffe per trasferirsi a Zanica
Immagine news Serie C n.5 Triestina, due punti e due gol segnati con Tesser. Si valuta il ritorno di Marino
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Patti dopo il ko con l'Arezzo: "Obiettivo non cambia, faremo qualcosa di importante"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…