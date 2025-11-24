Oggi Torino-Como, i granata convocati da Baroni: assenze confermate, rientra Israel
Marco Baroni ha diramato la lista dei calciatori del Torino convocati per la partita di oggi delle ore 18:30, che vede i granata opposti in casa al Como.
Rientra il portiere uruguaiano Israel, che nelle ultime settimane è stato sostituito con successo da Paleari, confermate le assenze di Simeone, Ilic e Ismajli (in foto) tra i disponibili, oltre al lungodegente Schuurs. Di seguito l'elenco al completo.
Portieri: Israel, Paleari, Popa.
Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngongen, Njie, Zapata.
