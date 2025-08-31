Ufficiale Pochi mesi e tre presenze dopo, Salah-Eddine lascia Roma. È un nuovo giocatore del PSV

Pochi mesi e 3 presenze dopo il suo arrivo alla Roma nello scorso mercato di gennaio, l'esterno mancino Anass Salah-Eddine (23 anni) si imbarca in una nuova avventura, che lo vedrà vestire la maglia biancorossa del PSV a titolo temporaneo, fino al termine della stagione.

Di seguito il trasferimento in uscita, con destinazione Olanda, di Salah-Eddine come comunicato dal club giallorosso: "L'AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il PSV Eindhoven per la cessione di Anass Salah-Eddine. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'esterno olandese, arrivato nel mercato invernale del 2025, ha collezionato tre presenze in giallorosso. In bocca al lupo, Anass!". Per ora è solo un arrivederci, ma potrebbe diventare un addio.

Nelle scorse ore la Roma, intanto, ha regalato un nuovo rinforzo a Gasperini per la propria retroguardia, acquistando per 6 milioni di euro circa il polacco Ziolkowski: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Jan Ziolkowski dal Legia Varsavia. Difensore centrale, classe 2005, è cresciuto nelle giovanili del Polonia Varsavia. Nel 2022 si trasferisce al Legia Varsavia collezionando diverse presenze sia in Ekstraklasa (il massimo campionato polacco), sia nelle competizioni UEFA. Ziolkowski ha scelto la maglia numero 24. Benvenuto a Roma, Jan!".