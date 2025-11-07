Salah-Eddine cambia nazionale e viene subito convocato dal Marocco

L'ex difensore della Roma, Anass Salah-Eddine, è stato convocato dal ct del Marocco, Walid Regragui per le partite amichevoli contro Mozambico (14 novembre) e Uganda (18 novembre). Nato ad Amsterdam, Salah-Eddine ha fatto la trafila con le nazionali olandesi dall'Under 15 fino all'Under 21, prima di optare per la nazione dei genitori. Arrivato alla Roma nella scorsa finestra di mercato di gennaio, in giallorosso ha raccolto solamente 3 presenze, facendo ritorno in Olanda. Attualmente è in forza al PSV Eindhoven.

Tra i convocati spiccano anche Adam Masina del Torino e Neil El Aynaui. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, El Mehdi Al Harrar

DIFENSORI: Noussair Mazraoui, Mohamed Chibi, Jawad El Yamiq, Adam Masina, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Anass Salah-Eddine, Youssef Belammari

CENTROCAMPISTI: Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline, Sofyan Amrabat, Ismael Saibari, Eliesse Ben Seghir

ATTACCANTI: Brahim Diaz, Ilias Akhomach, Sofiane Rahimi, Youssef En-Nesyri, Hamza Igamane, Abdessamad Ezzalzouli, Chemsdine Talbi, Sofiane Diop