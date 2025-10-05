Poker del Bologna contro il Pisa: a segnare il 4-0 è Odgaard, monologo rossoblù
Poker del Bologna contro il Pisa, ha segnato Jens Odgaard. Dallinga appoggia sul danese che si crea lo spazio per il tiro e calcia in porta, approfittando della deviazione di Caracciolo per prendere in controtempo Semper. 4-0 rossoblù al 53', ormai è un vero e proprio monologo.
