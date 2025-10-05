Tocca a Napoli-Genoa, le voci di Fiorentina-Roma e Bologna-Pisa: le top news delle 18

Alle 18 in campo il Napoli che ospita il Genoa. Gabriele Oriali, coordinatore sportivo area tecnica del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match: "Neres dentro e De Bruyne fuori? È una scelta comunque tecnica. Qualcuno deve rimanere fuori, probabilmente anche Lobotka, quindi capiterà ancora sicuramente. A turno, dal momento che gli impegni sono tanti, qualcuno poi dovrà essere sacrificato. Un consiglio a McTominay? Di giocare come sa, solo quello. Deve avere solo pazienza, non pensare di risolvere le partite da solo, di giocare come ha sempre fatto. È solo questione di tempo, poi ritroveremo il vero McTominay".

La Roma rimonta la Fiorentina al Franchi (1-2). Questa la soddisfazione di Gasperini in conferenza: "Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio perché la partita è rimasta aperta ma comunque usciamo da qui con un risultato più che positivo".

Si lecca le ferite dall'altra parte Stefano Pioli: "Mi aspettavo un risultato diverso perché abbiamo creato tanto contro la miglior difesa d'Europa. Lo avevo detto che avevano vinto quasi tutte le partite di misure, perché loro sono cinici e noi dovevamo esserlo altrettanto. Invece sul gol gli abbiamo lasciato quel metro in più che fa la differenza. Non possiamo attaccarci alla sfortuna. È un momento brutto e la classifica anche ma per me non siamo così lontani dalla Roma. Io ho visto una sconfitta meritata solo con il Napoli, il resto sono state sconfitte episodiche. Io ai ragazzi oggi non posso dire niente: abbiamo tirato, creato e difeso anche bene".

Chi gioisce invece è Vincenco Italiano, grazie al 4-0 del suo Bologna al Pisa: "Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, come l'abbiamo approcciata. Era importante dare valore al pareggio di Lecce. Ho rivisto la ferocia e lo spirito che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché passiamo una bella sosta".

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, si rammarica: "Difficile commentare una partita del genere. Devo fare un'analisi dei primi 24 minuti in cui abbiamo mantenuto la nostra identità vista nelle passate partite. Poi dall'espulsione al secondo e terzo gol abbiamo abbandonato la partita ed è una cosa che non possiamo permetterci di fare. Oggi sono venuti a mancare alcuni dettagli. Nei primi 20 minuti potevamo concretizzare meglio alcune situazioni. Ora c'è da tenere la fiducia alta: siamo una squadra giovane e forse queste sconfitte possono servire per ripartire. Dobbiamo avere una certa mentalità".