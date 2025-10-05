Gasp ricorda Fiorentina-Atalanta e scherza coi giornalisti: "Mettetemi sempre in questa panchina"

Curioso siparietto dopo la conferenza stampa di mister Gian Piero Gasperini al Franchi. Il tecnico giallorosso, scherzando coi tifosi di fede viola, ha dichiarato: "Oggi mi sono trovato benissimo nell’altra panchina, dietro di me avevo persone splendide. Mettetemi sempre da quella parte, non dall’altra".

Il precedente di Fiorentina-Atalanta

Il riferimento di Gasp è alla vicenda successa in Fiorentina-Atalanta di qualche anno fa, quando l'allora tecnico della Dea ebbe un diverbio accesso coi tifosi gigliati.

La conferenza stampa di mister Gasperini

"Abbiamo fatto una bella prestazione contro una bella squadra. Siamo stati bravi a rimontare per la prima volta in stagione, pareggiando con un bel gol. In fase difensiva siamo sempre stati lucidi. In attacco potevamo fare meglio perché la partita è rimasta aperta ma comunque usciamo da qui con un risultato più che positivo. Soulé? Ha un ottimo piede e se riesce ad arrivare più vicino alla porta può diventare ancor più pericoloso. Giocando con Baldanzi e Dovbyk abbiamo dato più profondità. Soulé sta facendo bene ed è in crescita. Roma squadra vera= Sì, la squadra è vera. Nel secondo tempo c’è stata una buona gestione, l’ingresso di Dybala è servito proprio per tenere più il pallone e cercare, anche con Pellegrini, quella qualità necessaria per smorzare il ritmo e mantenere le distanze più giuste. In questo momento Dybala e Pellegrini sono i giocatori che hanno più qualità tecniche e hanno anche prodotto delle buone situazioni. Sono stati abili nel controllare, nel difendere la palla e nel togliere l’iniziativa alla Fiorentina. Altrimenti sarebbe stata continua e pericolosa, perché quando hanno messo tre attaccanti importanti, di statura e presenza come Dzeko, Kean e Piccoli, avremmo corso il rischio di subire a lungo. Invece, con il loro palleggio, siamo riusciti spesso a spezzare l’azione e a togliere continuità all’attacco della Fiorentina, che secondo me sarebbe potuta diventare pericolosa".