Carrarese-Juve Stabia 3-0, le pagelle: Hasa imprendibile, delude Burnete

RISULTATO FINALE: CARRARESE-JUVE STABIA 3-0

CARRARESE

Bleve 6 - Bravo quando è chiamato in causa, decisivo sul colpo di testa di Bellich nel secondo tempo.

Calabrese 6 - Attento e diligente. Dal 68' Bozhanaj 6 - Entra bene, bravo a tenere su i palloni con la sua tecnica e a far salire i suoi.

Illanes 6 - Anche lui molto bravo a difendere le incursioni dei centrocampisti stabiesi.

Imperiale 6 - Rischia prendendo un giallo ma è bravo e ordinato nel giocare con la sanzione sulle spalle.

Bouah 6 - Primo tempo in cui riesce poco ad incidere e a scendere con la sua velocità. Esce quasi subito nella ripresa per Zanon. Dal 51' Zanon 7 - Gioca meno di un tempo ma è uno dei migliori. Appena entrato mette sulla testa di Finotto un pallone d'oro che finisce sul palo. Poi è bravissimo a chiudere il risultato nel finale con un bel gol.

Schiavi 6.5 - Freddo e preciso nel siglare il rigore del vantaggio, poi è bravo nel palleggio a centrocampo per i suoi.

Zuelli 6 - Bravo anche lui con tanta corsa e voglia a fare filtro nel centrocampo dei toscani. Dal 68' Oliana 6 - Entra per difendere il risultato ed è bravo nel farlo.

Cicconi 5.5 - Si vede poco, poco incisivo in attacco, è più importante in fase di ripiego.

Hasa 7 - Partita ottima la sua, impreziosita dal grande gol del 2-0. Un gesto tecnico importante a coronamento di una gara giocata davvero bene.

Sekulov 6 - Gli spunti maggiori li trova nel primo tempo, poi nella ripresa cala e viene sostituito. Dal 51' Finotto 6.5 - Prende un palo dopo un bel cross di Zanon, poi si divora incredibilmente il gol a tu per tu con Confente.

Abiuso 6 - Lotta e fa a sportellate con i difensori della Juve Stabia. Dall'84' Torregrossa sv - Entra per tenere su i palloni.

Antonio Calabro 6.5 - La sua Carrarese ha il merito e la fortuna di sbloccarla all'inizio. Poi i suoi sono bravi a soffrire e a chiudere la sfida quando si aprono gli spazi.

JUVE STABIA

Confente 6 - Incolpevole su tutti i gol, è bravo ad uscire su Finotto e a negargli la gioia del gol.

Ruggero 5.5 - Soffre la freschezza dell'attacco avversario. Dal 65' Stabile 5.5 - Entra in una situazione difficile, può fare poco.

Giorgini 5.5 - Anche lui in difficoltà, cala nel finale quando si aprono gli spazi per le ripartenze dei padroni di casa.

Bellich 5 - Sfortunato ma colpevole. Suo il tocco con la mano che regala il rigore del vantaggio alla Carrarese.

Carissoni 5.5 - Prova a farsi vedere in attacco ma i suoi tentativi sono sempre ben contenuti dalla difesa. Dal 67' Duca 6 - Entra bene e prova ad impensierire la difesa con qualche cross, più vivace del compagno uscito.

Leone 6 - Forse il migliore dei suoi a centrocampo, tocca tantissimi palloni e li ripulisce. Nel finale prende un giallo di frustrazione.

Correia 5.5 - Prova spesso a salire in cattedra ma quest'oggi è davvero troppo impreciso.

Mosti 6 - Uno dei più pericolosi in attacco con i suoi inserimenti. Dal 78' Zuccon sv.

Reale 5.5 - La sua partita dura un tempo solamente, troppo poco il suo apporto alla squadra. Dal 46' Piscopo 5 - Non riesce a dare il giusto brio all'attacco stabiese.

Maistro 6.5 - Il più pericoloso dei suoi, ogni azione pericolosa dell'attacco delle Vespe passa per i suoi piedi. Dal 75' De Pieri sv.

Burnete 4.5 - Non si vede mai, vorrebbe non far rimpiangere Gabrielloni e Candellone, ma non ci riesce mai. Il peggiore.

Ignazio Abate 5.5 - Mette in campo una Juve Stabia rimaneggiata e orfana di Gabrielloni e Candellone. Va sotto quasi subito e i suoi provano in tutti i modi a raddrizzarla, senza successo. Prima sconfitta in stagione per lui.