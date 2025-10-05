Udinese, Kabasele: "Mancato l'acuto nel finale. Gol dedicato a nonna"

Ecco le parole di Christian Kabasele dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari ai microfoni di DAZN: “Oggi è mancato solo il gol. Ci è mancata precisione e anche un po’ di calma. Quando si prende un punto così è comunque meglio di zero. Era una partita importante per me oggi perché in questi giorni avevo perso la mia nonna. La squadra aveva bisogno di me ed io ho fatto tutto per loro e loro hanno dato tutto per me. Siamo una squadra vera possiamo fare un campionato di livello”.