Polverosi: "Arsenal super, ma la storia che l'Inter perda sempre con le grandi dà fastidio"

Alberto Polverosi, editorialista del Corriere dello Sport, legge così il netto successo dell'Arsenal ieri a San Siro: "Se l’Arsenal è primo in Premier con sette punti più del Manchester City e dell’Aston Villa e primo in Champions a punteggio pieno, la ragione è evidente: in questo momento nessuno in Europa ha la stessa fame, la stessa rabbia, la stessa forza atletica, la stessa organizzazione e lo stesso accanimento atletico. A San Siro ha vinto la partita più complicata di questa prima fase di torneo, qui ha trovato un avversario tosto, difficile da piegare.

L’Inter ha perso, ma a lungo ha giocato alla pari dei Gunners, confermando la sua eccellente condizione e la sua natura europea. Certo, questa storia che le prende sempre, o quasi sempre, con le grandi comincia a dar fastidio davvero, anche se Chivu finora ha svicolato. In campionato ha perso contro Juventus, Napoli (che poi ha pareggiato a San Siro) e Milan, in Europa ha lasciato i tre punti all’Atletico Madrid, al Liverpool e ora all’Arsenal, dopo aver battuto facilmente Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat. Qualcosa non quadra.

E poi quest’ultima sconfitta la spinge fuori, per adesso, dalle prime otto della classifica. Si giocherà tutto all’ultima giornata a Dortmund".