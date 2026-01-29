TMW Porto, speranza per Seko Fofana dal Rennes. Può arrivare in prestito secco

Il Porto è ottimista per chiudere l'approdo di Seko Fofana. Il centrocampista del Rennes può arrivare a breve giro di posta in Portogallo, dopo un anno solare al Rennes. In questa stagione ha giocato 12 partite ma con solamente 650 minuti, con un gol segnato in dodici presenze. Fofana era tornato in Francia dopo le esperienze all'Al Nassr e all'Al Ettifar, oltre a Udinese (che lo ha ceduto per 25 milioni) e Lens. Possibile quindi un prestito secco fino al termine della stagione.

In rossonero è stato premiato come giocatore del mese di agosto. "È un piacere essere scelto dai tifosi. È una ricompensa per tutto il duro lavoro che ho svolto durante le vacanze e in preparazione. Dobbiamo continuare a impegnarci. Spero che potremo fare bene come squadra nelle prossime settimane".

"Non è stato facile arrivare a gennaio, quando il club stava attraversando un periodo difficile. La fase di adattamento è finita. Ora sto giocando bene e sono molto felice. È molto divertente avere la palla tra i piedi. Sono appassionato di calcio, quindi non vedevo l'ora di tornare a sentirmi bene. Sapevo che con una pre-stagione completa, tutto sarebbe andato per il verso giusto. Sta andando tutto bene, sono molto felice qui all'SRFC".