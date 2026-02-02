Ufficiale Porto, arriva Seko Fofana per rinforzare il centrocampo: operazione in prestito

Nuova esperienza per l'ex Udinese Seko Fofana, che passa in prestito al Porto: "Il nazionale ivoriano Seko Fofana sbarca a Oporto ceduto a titolo temporaneo dai francesi dello Stade Rennais fino al termine della stagione. Vestirà la maglia biancoblu numero 42, un omaggio al suo idolo Yaya Touré. Nato a Parigi il 7 maggio 1995, Seko Mohamed Fofana ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili del Paris FC, ha rappresentato il Lorient e ha completato la sua formazione nel vivaio del Manchester City, club con cui ha vinto la Premier League International Cup nel 2014/15, prima di passare in prestito al Fulham.

Dopo 25 presenze a Craven Cottage, il centrocampista si è trasferito in Corsica per vestire la maglia del Bastia, iniziando il suo percorso in Ligue 1. Le sue prestazioni (un gol e un assist in 32 presenze) hanno attirato l'interesse dell'Udinese. In Italia ha giocato per quattro stagioni, collezionando 13 gol e altrettanti passaggi vincenti. A 24 anni, nel momento migliore della carriera, si è trasferito al Lens, diventando un pilastro della squadra di Franck Haise. L'impatto del capitano sulla Ligue 1 è stato tale da fargli vincere, nel 2021/22, il Premio Marc-Vivien Foé come miglior calciatore africano del campionato francese. Nella stagione successiva è stato il leader della squadra che ha conquistato il secondo posto e lo storico ritorno in Champions League dopo 21 anni.

Acquistato dall'Al-Nassr durante la grande ondata di trasferimenti in Arabia Saudita, Fofana ha collezionato 25 presenze prima di diventare l'uomo chiave della Costa d'Avorio nella vittoria della Coppa d'Africa 2023. Dopo una parentesi all'Al-Ettifaq di Steven Gerrard, è tornato in Francia allo Stade Rennais. A 30 anni, Seko Fofana approda per la prima volta in Portogallo per portare forza fisica, inserimenti, esperienza e leadership a una rosa impegnata su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa di Portogallo".