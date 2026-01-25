Il giramondo Fofana pronto a sbarcare in Portogallo: lascerà il Rennes per il Porto

Il futuro di Seko Fofana sembra essere sempre più lontano dalla Bretagna e proiettato verso il Portogallo. Dopo tre mesi difficili in cui è scivolato nelle gerarchie del tecnico Habib Beye al Rennes, il centrocampista ivoriano è pronto a cambiare aria in questa finestra di mercato invernale. Rientrato proprio in questi giorni dagli impegni in Coppa d'Africa, il giocatore non pare rientrare nei piani immediati del club francese, che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe ormai vicinissimo a definire un accordo totale con il Porto.

L'operazione tra i due club dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione, fa sapere Footmercato. Nonostante il legame contrattuale con il Rennes sia ancora lungo — con una scadenza fissata al 2029 — la società bretone ha preferito avallare la partenza temporanea del giocatore per permettergli di ritrovare continuità ed evitare una svalutazione del cartellino. Per Fofana si prospetta dunque una sfida stimolante in una delle piazze più prestigiose della Primeira Liga, dove potrà mettere a disposizione la sua fisicità ed esperienza internazionale.

L'accelerazione del Porto è stata decisiva per battere la concorrenza interna. Nei giorni scorsi, infatti, il quotidiano Ouest-France aveva rivelato anche un forte interesse del Benfica nei confronti dell'ex capitano del Lens. Il derby di mercato lusitano sembra però essersi risolto a favore dei "Dragões", pronti ad accogliere Fofana per rinforzare la mediana in vista della volata finale in campionato e nelle coppe. Per il calciatore si tratterebbe della prima esperienza assoluta nel calcio portoghese.