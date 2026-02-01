Seko Fofana al Porto, affare fatto in prestito: oggi raggiunge Farioli per le visite mediche

L'indiscrezione fornita da TMW è stata confermata. Infatti, Seko Fofana è diretto al Porto: il centrocampista internazionale ivoriano di 30 anni, stando a quanto riferito dal noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, è atteso dal club portoghese dopo aver chiuso l'accordo del passaggio in prestito fino al termine della stagione con il Rennes.

Nella tarda serata di ieri è stato ultimato l'accordo per il trasferimento di Seko Fofana al Porto: il giocatore si metterà in viaggio oggi verso il Portogallo, per raggiungere Porto e sottoporsi alle consuete visite mediche. Una volta superate, il centrocampista ivoriano potrà firmare con i Dragões e unirsi alla squadra di Francesco Farioli, primissima in campionato portoghese e qualificato direttamente agli ottavi di finale di Europa League.

In questa stagione Seko Fofana è stato utilizzato principalmente come alternativa nel Rennes, collezionando 12 presenze e un gol in Ligue 1. Il suo contratto con i francesi è valido fino al 2029, ma l'ex Udinese è destinato a indossare la maglia del Porto per i prossimi sei mesi, nella speranza di sollevare qualche trofeo.