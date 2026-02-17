Cabal, ma che combini? Due gialli in venti minuti, Juve in dieci anche a Istanbul dopo San Siro

Luciano Spalletti è costretto a pentirsi. Il tecnico della Juventus, che a inizio ripresa aveva sostituito Andrea Cambiaso, ammonito, con Juan Cabal, per evitare di rimanere in dieci, giocherà il resto della partita in inferiorità numerica.

A salutare il campo, dopo appena venti minuti, è infatti il laterale colombiano. Protagonista in negativo del pareggio turco, a pochi minuti dal suo ingresso, l’ex Verona era stato poi autore del fallo da cui era nata la punizione del 3-2. Ammonito in quell’occasione, si è fatto nuovamente sanzionare dal direttore di gara per l’entrata su Yilmaz, incubo per la difesa bianconera. Risultato: secondo giallo, rosso, doccia anticipata. E Juve di nuovo in dieci, a tre giorni dal derby d’Italia.

Il live TMW di Galatasaray-Juventus