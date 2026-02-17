La moglie di Bastoni: "Sempre al tuo fianco, fiera dell'uomo che dimostri di essere ogni giorno"

Il clima attorno al discusso episodio del Derby d’Italia resta teso. Dopo le scuse pubbliche di Alessandro Bastoni in conferenza stampa a Bodø per quanto accaduto nella sfida contro la Juventus, sulla vicenda dell’espulsione di Pierre Kalulu è intervenuta per la prima volta anche la moglie del difensore dell’Inter, Camilla Bresciani.

Impossibile commentare direttamente i post, visto che le interazioni sui profili social sono state bloccate dopo una serie di minacce ricevute da entrambi. Camilla ha però scelto la via delle Instagram Stories, condividendo un estratto video di un’intervista al marito e accompagnandolo con un messaggio semplice ma significativo: “Sempre al tuo fianco, fiera dell’uomo e del professionista che dimostri di essere ogni giorno”, con un cuore a chiudere il pensiero.

Sui social Camilla racconta spesso la dimensione privata della loro famiglia, dagli scatti con Bastoni a quelli con la figlia Azzurra, che ha compiuto quattro anni lo scorso gennaio. Proprio Camilla e la piccola erano presenti a San Siro il giorno di San Valentino, in occasione della partita con la Juventus, una presenza ormai abituale sugli spalti nelle gare casalinghe. La coppia si è sposata il 1° giugno 2023 con una cerimonia intima, prima di festeggiare a fine mese con amici e parenti a Borgo Egnazia, in Puglia. Un sostegno familiare che, in giorni complicati, diventa un messaggio forte anche fuori dal campo.