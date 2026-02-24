Prandelli: "Spalletti oggi può essere il CR7 della Juventus. Farei rinnovare Vlahovic"

Cesare Prandelli ha un passato alla Juventus da giocatore e uno al Galatasaray da allenatore, motivo per cui La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato in vista del ritorno dei playoff in programma domani a Torino: "Chi si sarebbe immaginato quel risultato dopo il primo tempo di Istanbul? Se i bianconeri riuscissero a segnare nei primi 20 minuti poi cambierebbe l'aspetto psicologico".

La Juventus sa come si rimonta un risultato del genere e la dimostrazione è il 3-0 rifilato all'Atletico Madrid nel 2019, quando però a segnare una tripletta ci pensò Cristiano Ronaldo, che oggi veste la maglia dell'Al Nassr e ha 41 anni. Per Prandelli l'uomo chiave potrebbe essere Spalletti, da cui non si aspetta invenzioni e sa che metterà in campo i giocatori più affidabili per quella che "va vissuta come la partita più importante in assoluto".

In vista del prossimo anno, Prandelli sa che serviranno almeno dei rinforzi per far sì che la squadra possa acquisire più forza fisica e personalità: "Prenderei almeno due tra Tonali, Donnarumma e Calafiori. Poi blinderei Vlahovic, McKennie e Spalletti. Un modo per dire che la base c'è, poi pensiamo al resto". Intanto domani ci sarà un match che sembra impossibile, ma che potrebbe anche cambiare tutta l'annata.