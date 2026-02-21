Napoli, Prandelli su Vergara: "Viva la sua spregiudicatezza, i ragazzi vanno aspettati"

Reduce dal 2-2 nel big match contro la Roma, il Napoli si appresta a difendere il suo piazzamento Champions nel match contro l'Atalanta in programma domani alle 15.00. Tra i giocatori più in forma nella formazione azzurra figura sicuramente Antonio Vergara, jolly pescato da Antonio Conte nelle ultime settimane visti i tanti infortuni e che ha ripagato la fiducia del tecnico con 3 gol e 3 assist in 9 partite giocate nel 2026 tra tutte le competizioni.

Del giovane trequartista - e non solo - ha parlato l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli, in un'intervista a Il Mattino: "Una volta quando i ragazzi facevano bene c’era sempre qualcuno pronto a dire “sì, però...”. Prima si cercavano tre o quattro doti prima di portarlo in serie A, ora una basta e avanza, bisogna accontentarsi e allora evviva il talento e la spregiudicatezza di Vergara, il suo coraggio a cercare sempre la giocata, l’uno contro uno, il suo perenne tentare di saltare l’uomo".

Sulla tardiva esplosione di Vergara, a 23 anni, Prandelli dice: "È una cosa che ci spinge a riflettere: prima a 18-19 anni se non portavano risultati, venivano abbandonati. Il caso Vergara ci porta a fare valutazioni differenti anche in Federcalcio. Si può sbocciare anche a 22-23 anni, quindi non devi perderli o abbandonarli troppo presto come si faceva una volta: dobbiamo imparare ad aspettare di più, con maggiore pazienza. Lui ha trovato Antonio Conte. Ovvio, ha sfruttato il momento ma se non avesse sentito di essere comunque dentro al progetto, non avrebbe avuto questa esplosione".