TMW Wolverhampton quasi retrocesso, Tchatchoua può tornare in Italia? Piace a diversi club

Jackson Tchatchoua può tornare in Italia dopo solo sei mesi? Tutt'altro che improbabile, soprattutto visto che i Wolverhampton Wanderers sono quasi retrocessi dopo questa prima parte di Premier League. Sedici le presenze finora per il terzino, ex Hellas Verona, che però sta pagando il pessimo inizio di campionato degli arancioneri che probabilmente retrocederanno in Championship al termine della stagione.

Per questo lo stesso club sta valutando se sarà possibile, eventualmente, cederlo già a gennaio. Per evitare una minusvalenza servirebbe un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro, dopo averlo acquistato a 12,5 nella scorsa estate. Un'operazione che potrebbe essere condotta anche da un club di media classifica e che necessita di un giocatore già pronto per il calcio italiano. L'Inter, prima della finale persa contro il Paris Saint Germain, aveva chiesto informazioni ed era decisa a un'offerta grazie alla presenza di Simone Inzaghi.

La stessa Juventus è alla ricerca di un terzino destro. I contatti non sono ancora partiti, ma gli attestati di stima nel corso delle ultime stagioni fanno sì che Tchatchoua possa essere un'operazione low cost anche per chi ha necessità di un esterno destro già durante il mercato invernale. Il prestito però dovrebbe essere oneroso.